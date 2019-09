Fuerteventura.- Falta de previsión del Grupo de Gobierno anterior, que hoy forman miembros de AMF y PSOE, deja a Tuineje sin bandera azul

El galardón de 2019 no podrá izarse en la playa de Tarajalejo por incumplir con los requerimientos de la ADEAC





El Ayuntamiento de Tuineje, a través de la Concejalía de Playas que dirige Martín Cano, informa que tras la inspección realizada el pasado 1 de agosto a la playa de Tarajalejo por parte de la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (ADEAC), la bandera azul que en la actualidad ostenta esta zona del litoral no podrá renovarse.





La alcaldesa de Tuineje, Candelaria Umpiérrez, manifestó que “es una pena que teniendo hoteles y otro tipo de alojamientos turísticos en el entorno a la playa de Tarajalejo, no podamos izar la bandera por no haber previsto que tras optar a la bandera es necesario presupuestar todos los servicios para mantener ese galardón. En este caso, la falta de previsión del Grupo de Gobierno anterior nos obliga a no poder izar la bandera y es una verdadera pena”.





El motivo es el incumplimiento de algunas condiciones ambientales e instalaciones de la playa, tales como la ausencia de socorristas, aseos cerrados, la falta de paneles informativos o instalación de balizamiento horizontal y vertical, y la no habilitación de un punto adaptado con todos los servicios necesarios para personas con discapacidades, entre otras.





“Nos produce mucha tristeza no poder renovar este galardón que la playa de Tarajalejo merece por su calidad, pero es completamente inviable poder subsanar los incumplimientos a lo largo de este año por la falta de presupuesto”, explicó Martín Cano.





El anterior Grupo de Gobierno no incluyó en las partidas presupuestarias del actual ejercicio el coste de los servicios necesarios para las playas del municipio. Esta decisión supone la desaparición de Tarajalejo del mapa de las banderas azules de Fuerteventura y Canarias.