Fuerteventura.- El Top Más Dance más multitudinario elige a sus ganadores en las distintas categorías de grupos

Fuerteventura.- Noelia Torres, Borja Muñoz, Jordy Sparidaens y Carol Bastida no dudaron en aplaudir algunas de las actuaciones de los participantes en la primera jornada de competición

Un año más, el Recinto Ferial de Puerto del Rosario se llenó hasta la bandera en la primera jornada de Top Más Dance 2019. Sobre el escenario, las categorías baby, infantil, junior, youth, absoluta y premiun, que mostraron sus coreografías más espectaculares al ritmo de las mezclas preparadas para la ocasión.

El evento, presentado por Iván Travieso y Basi Rodríguez, comenzó puntual, a las 18:00 horas y durante más de cinco horas vio desfilar a los 87 grupos que competían por hacerse con uno de los premios de esta edición.

Noelia Torres, Borja Muñoz, Jordy Sparidaens y Carol Bastida conformaron el jurado de esta novena edición, en la que se ha notado el salto de calidad que han experimentado todos los participantes, con coreografías muy trabajadas en las que los bailarines no paraban ni un segundo durante los dos minutos que duraba cada actuación.

Una vez terminadas las actuaciones se subieron al escenario representantes de cada uno de los grupos para recibir los premios de manos de las autoridades asistentes y los miembros del jurado, que aprovecharon para felicitar a los ganadores.

En categoría baby finalizaron en primera posición Los Renacuajos, seguidos de Super Babys y New Ending Babys; categoría infantil, Casiopea, 5DB Infantil y Néfera; categoría junior, Flow It, Candyx y 5DB Junior; youth, Homegrown, Zen y MA People; absoluta, revalida su primera posición del año anterior Kaynak, le siguen Now y GOF; y en categoría Premium, Los Canallas, Wolves y Amazonas.

JORNADA DEL SÁBADO

Top Más Dance es un evento que está pensado para fomentar la formación en el mundo de la danza de todos sus participantes, por ese motivo, durante la mañana del sábado se celebrará en las instalaciones de Macrofit un workshop con la participación de los cuatro miembros del jurado. Una oportunidad única que muchos de los participantes no se quieren perder, ya que pueden aprender de algunos de los referentes del mundo de las danzas urbanas a nivel internacional.

A partir de las 18:00 horas vuelve la competición al escenario del recinto ferial, donde se disputará la competición individual y en parejas en diferentes categorías, además, se volverán a subir al escenario los ganadores de las distintas categorías de grupos.

El Campeonato de Danzas Urbanas ‘Top Más Dance 2019’ es el evento de estas características más multitudinario de Canarias, en esta edición con casi 1500 participantes. Se celebra en el marco de las Fiestas del Rosario, que organiza el Ayuntamiento de Puerto del Rosario, y cuenta con el apoyo del consistorio portuense, Cabildo de Fuerteventura, Dirección de Juventud del Gobierno de Canarias y un sinfín de empresas privadas de la isla.