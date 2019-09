Fuerteventura.- El PP pregunta en qué se ha gastado el Cabildo el dinero destinado al Festival Arena Negra de Gran Tarajal

· El pleno de la corporación tendrá que aprobar un expediente de modificación de crédito para consignar 271.000 euros





· El portavoz del PP, Claudio Gutiérrez, denuncia que "existían 400.000 euros que se preveían para este fin y, cuyos fondos, al parecer, se han gastado"

· La consejera María Saavedra urge a que se firme el convenio con el Ayuntamiento de Tuineje: "El Cabildo va justo de tiempo para cerrar cartel, sacar a concurso los servicios y publicitarlo"







6 de septiembre de 2019.- El Grupo Popular en el Cabildo de Fuerteventura ha solicitado este jueves por escrito la relación de pagos asociados a una partida presupuestaria con la que, previsiblemente, se tenía que pagar el Festival Arena Negra de Gran Tarajal.





"El Festival en sí no tenía partida presupuestaria pero existían 400.000 euros que se preveían para este fin y, cuyos fondos, al parecer, se han gastado sin que se haya firmado el convenio de patrocinio con el Ayuntamiento de Tuineje", denuncia el portavoz en el Cabildo, Claudio Gutiérrez.





Así, el pasado 1 de febrero, el ex presidente de la máxima institución insular afirmaba junto al actual consejero de Infraestructuras, Sergio Lloret, que el recién aprobado presupuesto del Cabildo de Fuerteventura contemplaba 300.000 euros "redondos" para la celebración de este festival.





"En el próximo pleno de la corporación se debatirá la aprobación de un expediente de modificación de crédito para dotar con 271.000 euros la celebración de este festival", denuncia Claudio Gutiérrez. "Los 271.000 euros proceden de partidas genéricas. Queremos saber si se han gastado los 400.000 euros que aparecen en el presupuesto y en qué concepto se gastó el dinero el anterior gobierno, en el que también estaba en PSOE".





Los populares no entienden además, por qué aún no se ha firmado el contrato de patrocinio que fue anunciado el 1 de febrero. "Se ha empezado a hacer promoción de un evento en redes sociales que no tiene cartel", denuncia por su parte la consejera María Saavedra.





"Estamos en pleno mes de septiembre y aún no se ha cerrado el programa de actos.





La firma de este convenio con el Ayuntamiento de Tuineje debe ser urgente porque corremos el riesgo de no llegar a tiempo con las licitaciones que tienen que producirse para sonido, iluminación y otros servicios asociados al festival", asegura Saavedra que lamenta "que todos los festivales siempre se organicen a última hora, sin previsión y sin la difusión que merece por parte del Cabildo que permitiría generar más ingresos asociados al aumento de público de, por ejemplo, otras islas. El Fuerteventura en Música y el Arena Negra se conocen las fechas con meses de antelación y siempre esperan a última hora".





El Festival tiene previsto celebrarse entre el 31 de octubre y el 3 de noviembre en Gran Tarajal.