Fuerteventura.- AM-CC: El Mercado de la Biosfera, dos semanas sin luz y de nuevo en el abandono

El grupo de Asamblea Majorera – Coalición Canaria en el Cabildo de Fuerteventura denuncia el deterioro en el que, de nuevo, se ha dejado caer al Mercado Agrícola de la Biosfera, ubicado en la planta comercial de la Estación Insular de Guaguas.





Las instalaciones permanecen desde hace dos semanas sin luz eléctrica, la suciedad vuelve a extenderse por los accesos, aseos y en general por el recinto, y de las gestiones para atraer más vendedores y compradores no han habido más novedades.





El estado del Mercado Agrícola de la Biosfera ya era muy deficiente cuando el grupo de gobierno presidido por Lola García asumió la gestión del Cabildo tras las pasadas elecciones. Los aseos carecían de agua, la bomba impulsora estaba averiada desde hacía meses, las instalaciones necesitaban una limpieza en profundidad, muchos puestos permanecían cerrados, la promoción y dinamización se había abandonado...





La gestión de AM-CC permitió desarrollar en pocos días una limpieza de choque, reponer el equipamiento deteriorado en los aseos, reasignar puestos de venta que permanecían vacíos y alcanzar acuerdos para la dinamización del recinto.





No obstante, tras la moción de censura el deterioro ha vuelto a extenderse hasta el punto de que los propios vendedores del Mercado han tenido que denunciar ya no sólo la suciedad y el abandono, sino hasta cómo durante las dos últimas semanas incluso no han podido disponer de luz eléctrica en todo el recinto.