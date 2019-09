En Reino Unido ya son varias aerolíneas las que pujan por los slots de Thomas Cook

EasyJet, British Airways, Tui, Virgin Atlantic y Wizz Air están considerando la adquisición de los activos más valiosos de Thomas Cook: sus slots en el aeropuerto Gatwick de Londres, que podrían valer decenas de millones de libras.

Jozsef Varadi, director ejecutivo de Wizz Air la aerolínea de bajo costo con sede en Hungría, dijo al Financial Times: “No estamos interesados ​​en la aerolínea. No estamos interesados ​​en otros activos pero tenemos un interés. . . en los slots del aeropuerto de Thomas Cook en Gatwick”.

En 2017, British Airways compró 20 slots en Gatwick de la aerolínea en quiebra Monarch, mientras que Wizz Air compró los slots de Monarch en el aeropuerto de Luton. El acuerdo valió £ 54 millones para los administradores de Monarch, de los cuales la gran proporción, tanto como £ 50 millones, provino de la venta de Gatwick, según fuentes informadas sobre el asunto. En ese momento, los slots de Gatwick de Monarch atrajeron el interés de otros rivales como EasyJet, Norwegian Air y Wizz Air.

Thomas Cook tiene alrededor de 15 slots diarios durante el verano en Gatwick, lo que equivale al 3,5% del total durante el período pico de verano. Sin embargo, según las reglas de Airports co-ordination Limited (ACL), el organismo independiente que asigna los espacios de aeropuertos, dichos slots podrían ser ofrecerlas automáticamente como parte de un cupo general, y las nuevas aerolíneas entrantes tendrán acceso prioritario al 50% de ellas de forma gratuita.

De hecho, cuando Monarch colapsó en octubre de 2017, hubo un gran debate en la comunidad legal de la aviación sobre la cuestión de quién es el propietario de los slots una vez que una aerolínea deja de operar. Esto fue aclarado por un fallo del Tribunal de Apelaciones del Reino Unido que dictaminó que los administradores de Monarch tenían derecho a vender los slots que anteriormente tenía la aerolínea.

Según ha confirmado una portavoz de ACL: "La licencia de operación de Thomas Cook Airlines sigue siendo válida y, por lo tanto, continúa ocupando slots en los aeropuertos coordinados por ACL",.