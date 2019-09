En Lanzarote crean mayor playa de Canarias para jornadas de música y actividades medioambientales con diseño de Garden Center Fuerteventura

Desde el 7 al 15 de septiembre los vecinos y visitantes de la isla podrán disfrutar de este gran espacio natural, gracias a esta gran obra paisajística y de jardinería, diseñada por Garden Center Fuerteventura, que recrea la mejor playa de Canarias.





Dentro del XXVII Open de Pesca de Puerto Calero tendrán lugar tres jornadas culturales con DJs, grupos musicales y talleres

Se abre así un nuevo concepto de ocio en Canarias que aúna entretenimiento, solidaridad y educación





Desde el próximo sábado día 7 y hasta el 15 de septiembre, los vecinos y visitantes de Lanzarote contarán con la mayor playa de Canarias para eventos culturales y de ocio.





Este espacio natural en Puerto Calero, creado por DO Unique events en colaboración con Garden Center Fuerteventura, será un nuevo punto de encuentro para los amantes de la naturaleza y la cultura.





La nueva playa, acogerá durante toda la semana tres jornadas culturales con importantes actividades y actuaciones musicales. Un nuevo concepto de ocio, deporte inclusivo y educación medioambiental único en Canarias, que aunará entretenimiento, solidaridad y formación.





Esta iniciativa, ha sido puesta en marcha por DO Unique events, Arenao C&M, Garden Center y Oasis WildLife Fuerteventura.





Grandes palmeras reales, cocoteros de gran porte, y 60 variedades de plantas se llevarán hasta Lanzarote para recrear esta gran playa. Para la misma se utilizarán 300 toneladas de arena de cantera del Industrial Canarias de Forjados.





Música y naturaleza

Este espacio de naturaleza se abrirá el día 7 de septiembre con el Monkey Tour, un evento con DJs para un público joven que quiere vivir la música en un entorno mágico.





Continuará el día 14 con la clausura del XXVII Concurso de Pesca de Altura. Y concluirá el próximo 15 de septiembre con un gran evento, gratuito y abierto toda la familia, que, además de música y diversión, tendrá un marcado carácter solidario, ya que se desarrollarán importantes iniciativas para paliar las graves consecuencias de los incendios que han tenido lugar este verano en Gran Canaria.





Actuaciones y talleres

El Cabildo de Lanzarote, los ayuntamientos de Tuineje, Tías, Puerto del Rosario, Pájara, Playa Blanca y Yaiza, además de la Reserva de la Biosfera Lanzarote, colaboran en esta campaña, patrocinada por Fred Olsen, Escuela Veterinaria Master D, el Colegio de Veterinarios de Las Palmas, Grupo Tiagua y TSC Grupo.





Junto a ellos, estarán presentes en el evento organismos como el Consorcio de Seguridad, Emergencias y Salvamento de Lanzarote, Bomberos o Protección Civil Tuineje; y empresas como Calero Marinas, Tucan Negro, Cicar, Rancho Texas, Fauda, Impakto, Líneas Romero, The Thien line, Imprenta Maxorata, Banco Santander, Hiperdino a través de su Fundación DinoSol, Mitsubishi Motors, Festival de payasos Trantrán, Sports Club, Heineken, Coca Cola, La Cascada Restaurante, Brisa Marina Restaurante, Route 66 Disco Pub, Kentia Restaurante, My Look, Don Rafaello Restaurante y Ereza Hotels





Los medios de comunicacion también han mostrado su compromiso con esta jornada, sumándose, entre otros, la agencia de Publicidad y Medios Canarios, Radio Sintonía, La Voz de Lanzarote, Lancelot Medios, Onda Fuerteventura, Diario de Fuerteventura, Diario de Lanzarote, la agencia de comunicación Benomad y Mírame tv.





"Una iniciativa", en opinion de Cristobal Sánchez, responsable de DO Unique events "importante para crear algo nuevo en Canarias, que pueda acoger a todos los interesados por el medio ambiente y la cultura. Un espacio en el que han querido colaborar empresas públicas y privadas, y que supondrá un nuevo concepto de ocio en las islas"





La nueva playa se podrá disfrutar de la mejor gastronomía, de talleres formativos sobre naturaleza. Un espacio al aire libre que durante los próximos fines de semana se llenará de ocio.