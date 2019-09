En Fuerteventura incautan 21 kilos de marisco Agentes de Inspección Pesquera

La primera de las infracciones detectadas consistía en la tenencia de un centro de restauración en la localidad de Morro Jable, municipio de Pájara, con 7,4 kilos de pulpos de talla antirreglamentaria. La cantidad de pulpos ascendían a 25 unidades, medida que no alcanzaban la talla mínima permitida de 1 kilogramo, según establece la Orden de 2 de mayo de 2011, por la que se fijan determinados aspectos del marisqueo a pie para la recolección de algunas especies de mariscos de Canarias; y tampoco disponían de la documentación que debe de acompañar a todos los productos de la pesca y que acredita su procedencia legal. Los pulpos presentaban orificios de entrada y salida por algún instrumento de pesca y fueron destruidos in situ en presencia del propietario, y retirados del consumo al no contar con las garantías sanitarias oportunas. Las infracciones han sido detectadas durante las inspecciones habituales que se realizan en el mes de agosto en centros de restauración.