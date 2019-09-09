Cabildo de Fuerteventura celebra Pleno Extraordinario el 9 de Septiembre 2019

El Cabildo de Fuerteventura ha celebrado Pleno Extraordinario esta mañana a las 09:00 en el Salón de Plenos con el siguiente orden del día :
Los puntos 3,4,5,6,7 y 8 se han aprobado por unanimidad .
ORDEN DEL DÍA
1.- EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS Nº 18/2019. CRÉDITOS EXTRAORDINARIO Y SUPLEMENTOS DE CRÉDITOS. (EXP. TAO: 2019/00027335P). ACUERDOS QUE PROCEDAN.
2.- EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS Nº 23/2019. CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS, SUPLEMENTOS DE CRÉDITOS Y BAJAS POR ANULACIÓN. (EXP. TAO:2019/00030057Q). ACUERDOS QUE PROCEDAN.
3.- MEJORA DEL FIRME DE LA CARRETERA FV-10 ENTRE LOS PP.KK. 30+500 Y 35+530 (EXP.TAO: 2019/00006893H). ACUERDOS QUE PROCEDAN.
4.- CONVENIOS ENTRE ESTE CABILDO INSULAR Y EL AYUNTAMIENTO DE TUINEJE PARA LAS ENCOMIENDAS DE EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA DE PLANES Y
PROGRAMAS Y DE EVALUACIÓN AMBIENTAL DE PROYECTOS (EXP. TAO: 2019/00017443Y). ACUERDOS QUE PROCEDAN.
5.- CONVENIO ENTRE EL CABILDO Y EL CONSEJO INSULAR DE AGUAS DE FUERTEVENTURA PARA LA ENCOMIENDA DE EVALUACIÓN AMBIENTAL DE PROYECTOS IMPULSADOS A INICIATIVA PÚBLICA Y PRIVADA EN EL ÁMBITO DE LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DE FUERTEVENTURA (EXP. TAO: 2019/00006442G). ACUERDOS QUE PROCEDAN.
6.- REFORMADO DEL CENTRO POLIVALENTE DEL CABILDO DE FUERTEVENTURA Y BIBLIOTECA COMARCAL DE GRAN TARAJAL (EXP. TAO: 2019/00001157D). ACUERDOS QUE PROCEDAN.
7.- DIRECCIÓN FACULTATIVA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE LA OBRA “REFORMADO DEL CENTRO POLVALENTE DEL CABILDO DE FUERTEVENTURA Y BIBLIOTECA COMARCAL DE GRAN TARAJAL”. (EXP.TAO: 2019/00012567Y). ACUERDOS QUE PROCEDAN.
8.- CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA “REFORMADO DEL CENTRO POLVALENTE DEL CABILDO DE FUERTEVENTURA Y BIBLIOTECA COMARCAL DE GRAN TARAJAL”. (EXP.TAO: 2019/00012588G). ACUERDOS QUE PROCEDAN.
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