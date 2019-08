Fuerteventura.- PP de Antigua vuelve a exigir proyecto y presupuesto para que cientos de vecinos y empresas tengan señal de televisión

“En octubre del año 2018, se aprobó una moción por unanimidad en la que exigíamos que se redactara un proyecto para instalar el repetidor. No solo no se hizo la modificación de crédito para redactar el proyecto en 2018 sino que tampoco se incluyó en los presupuestos de 2019”, denuncia el portavoz, Gustavo Berriel. Los concejales del PP lamentan que “casi un año después, el gobierno municipal no tienen ni tan si quiera el informe hecho, ni presupuesto encargado ni redacción de proyecto”.