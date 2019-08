Fuerteventura.- Las Fiestas de Antigua acogen el Concierto Extraordinario de la Banda de Música de la Federación Tinerfeña

El Concierto de la Banda de Música de la Federación Tinerfeña estará dirigido por Juan Antonio Rancel Tejera, ofreciendo un Programa variado con la interpretación de piezas como Música y vinos de Manuel Morales, Cry of the last unicorn de Rossano Galante, Tudmir, composición conjunta por José Rafael Pascual y Vilaplana, Perfect silence, I often gaze at the new stars, de Richard L. Saucedo, y para finalizar, Ireland: of legend and lore, composición de Robert W.Smith.