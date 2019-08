Fuerteventura.- En el Bristol Sunset Beach de Corralejo, se realizó evento para recolectar vaqueros y reciclarlos en uniformes

Destiny Home Living Canary Islands, bajo el paraguas de su campaña #mihuellaverde OUR PLANET | OUR HOME | OUR DESTINY; organizó el pasado Jueves 15 de agosto un evento público y gratuito #UPCYCLING WASTE en la azotea del complejo de apartamentos Bristol Sunset Beach en Corralejo, propiedad del grupo empresarial.El objetivo del evento era recolectar vaqueros usados, y como bien define el anglicismo UPCYCLING, aprovecharlos, reciclarlos y reutilizarlos de manera creativa.Los desechos textiles de público local y turista se convertirán en uniformes para el personalde la nueva empresa del grupo, PLATANERA; restaurante gastro bar que abrirá sus puertas en Corralejo muy pronto.