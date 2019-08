Fuerteventura.- Ciro Miró: “La SwimRun Series Canarias es de mis favoritas”

El 2017 lo pasé en Berlín y me apunté a un montón de pruebas distintas: 10 kilómetros, cross, trail, triatlón, carreras de obstáculos, cross challenge... y apareció una de SwimRun en Rheinsberg. No lo dudé y participé en la distancia larga. A la semana siguiente, mi amigo Aarón Sánchez me comentó que en Canarias también se organizaban. Así que un año después y aprovechando que estaba en Gran Canaria , mi amigo Javier Medina me propuso hacerla juntos y no lo pensamos dos veces.