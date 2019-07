Lola García advierte que “es la censura del cheque en blanco para, a partir de ahora, hacer lo que quiera Blas Acosta” en el Cabildo de Fuerteventura

La portavoz de Asamblea Majorera – Coalición Canaria en el Cabildo de Fuerteventura, Lola García, advirtió hoy de que la moción de censura aprobada “es un auténtico cheque en blanco para, a partir de ahora, hacer lo que se quiera. Y al que no esté de acuerdo, se le cesa sin más”.

Lola García felicitó al nuevo presidente del Cabildo, Blas Acosta, y deseó buena suerte en su gestión a él y a su grupo de gobierno . Pero no por ello dejó de subrayar que cinco grupos políticos, no tres, se han puesto de acuerdo desde la misma noche electoral para censurar a la primera mujer presidenta en la historia del Cabildo de Fuerteventura: “n o esperaron ni si quiera a que jurara mi cargo. No quisieron esperar ni a que presentara mi grupo de gobierno. No tuvieron la paciencia de esperar ni a que expusiéramos nuestro programa de trabajo. No esperaron, en definitiva, ni si quiera a esos 100 días de gracia, que los más veteranos en política, como ustedes, dicen que se le concede siempre a cualquier gobierno”.

Entendió que “tenían prisa por repartirse el Gobierno. Tenían prisa por elegir despachos. Tenían prisas por firmar un acuerdo que, ya les anuncio, es un auténtico cheque en blanco para hacer lo que a partir de ahora quiera el nuevo presidente del Cabildo, don Blas Acosta”.





Consideró por ello que “esta censura no es a nuestra gestión, porque la censura se presentó desde el primero día; ni es a un programa de gobierno, porque la moción estaba acordada incluso antes de conocer el escrutinio definitivo de los votos”.





Lamentó que los grupos censurantes no quisieran dialogar buscando acuerdos “ustedes no aceptan argumentos, ni diálogo, porque tienen una fijación: censurarme a mi y censurar al único grupo de gobierno, a la única lista electoral, que se renovó al 100%. Por eso ustedes con esta censura lo que hacen realmente es sacar del gobierno a la ilusión, al trabajo, a la energía y a la renovación”.