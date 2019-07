Islas del Futuro rinde tributo a Martín Chirino en Fuerteventura

El Festival Islas del Futuro rendirá tributo al artista Martín Chirino mañana, viernes 12 de julio, a las 20.30 horas, en la Casa de Los Corones, en La Oliva (Fuerteventura), en un diálogo sobre su aportación a la arquitectura, al paisaje y a la identidad de las Islas Canarias a través de su obra.





Participarán en este acto, Magüi González, arquitecta y profesora de Proyectos en Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad de Las Palmas; Fernando Menis, arquitecto y presidente del Laboratorio de Innovación en Arquitectura, Paisaje y Turismo Avanzado de Tenerife y Jesús Castaño, director de la Fundación Arte y Pensamiento Martín Chirino.





En las estructuras en espirales de Chirino, la parte más pequeña se iguala siempre a la más grande a través de una multiplicación que tiende a ser infinita. La espiral de este artista parece una interpretación de la estructura que distribuye las islas en el mundo; en parte, es cómo se ven los isleños a sí mismos.





Esta actividad del Festival en Fuerteventura es posible gracias al apoyo del Ministerio de Cultura español, el Gobierno de Canarias, a través de Canarias Cultura en Red, y el Ayuntamiento de La Oliva.





Islas del Futuro