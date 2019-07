Fuerteventura.- Mägo de Oz, el as en la manga del FEM 2019

El grupo madrileño encabeza el cartel del festival majorero, que esta noche regresa tras un parón de un año a la playa de La Concha, en El Cotillo







London Afrobeat Collective, Natty Jean, Ghetto Kumbé, Los Vecinos del Callejón, Jarrillo’Lata, Kyekyeku & Ghanalogue Highlife, Chocolate Sexy, Non Trubada y Sirinoque Folk completan el programa de la 15ª edición

5 de julio de 2019.

Este fin de semana regresa uno de los festivales más veteranos del paisaje musical de Canarias, el Fuerteventura en Música (FEM), que en 2019 cumplirá 15 ediciones. La Playa de la Concha, en la norteña localidad pesquera de El Cotillo, vuelve a multiplicar exponencialmente su población durante dos días en los que se volverán a encontrar los ritmos urbanos y los de raíz, una mezcolanza sonora que ha caracterizado su existencia y le ha hecho único en las islas. Por su arena han pasado grupos de la talla de Calle 13, Molotov, Sargento García, Carlinhos Brown, Amparanoia, Eskorzo, Babylon Circus, Freedonia, Bebe, Café Tacvba, Aterciopelados, Ojos de Brujo, Juan Perro, Raimundo Amador, Kiko Veneno… Dos días, diez bandas, entre las que destaca Mägo de Oz, la banda madrileña que a base de trucos de hard rock, folk y ramalazos celtas, ha forjado una exitosa carrera en España y Latinoamérica.







Los días 5 y 6 de julio vuelve el FEM con un elenco de artistas que se nutre de todo aquello que le ha otorgado una ingente legión de seguidores, de fieles festivaleros que esperan como agua de mayo esa maravillosa receta veraniega a base de sol, playa y música para todos. Funk, afrobeat, reggae, cumbia electrónica, ska, rock, hip hop, folk, rumba… No solo de Mägo de Oz vive el FEM, que en esta ocasión ha vuelto a confiar en proyectos internacionales consolidados, como el London Afrobeat Collective, con base en Inglaterra pero formado por artistas de diferentes lugares del planeta; el franco-senegalés Natty Jean, un cantante de reggae africano con base en París acompañado de una excelente grupo de músicos de Burdeos; los colombianos Ghetto Kumbé, toda una revelación dentro del mundo del mestizaje, en el que se encuentran los ritmos tribales de la cumbia colombiano, con África y con las nuevas tecnologías digitales; o el ghanés Kyekyeku, un excelente guitarrista que hace una suerte de blues popular llamado Palmwine llega a la cita tras ganar el certamen Vis a Vis que cada año organiza Casa África en diferentes países del vecino continente; además llega acompañado de una gran banda, Ghanalogue & Highlife; y no faltarán los proyectos locales, como los granadinos Los Vecinos del Callejón, grupo que explora los caminos del ska, el hip hop y la rumba; Jarrillo’Lata y su reggae malaguita; y las tres bandas canarias que esto año participan en el FEM, los veteranos Non Trubada desde Gran Canaria; y los majoreros Chocolate Sexy, hip hop con mucho músculo y colmillo afilado; y Sirinoque Folk, un viaje a las raíces celtas desde las propias.







Pero sin lugar a duda, el grupo más laureado y más seguido del cartel se llama Mägo de Oz, grupo madrileño de dilatada trayectoria, con un número de seguidores en Latinoamérica realmente sorprendente, que llegará a la isla en plena gira de presentación de su nuevo disco, Ira Dei (2019), publicado el pasado 8 de marzo. Treinta años de historia contemplan a esta banda, con 25 discos publicados y miles de conciertos a sus espaldas, que lejos de acomodarse se vuelven a reinventar en su nuevo disco de estudio. Ira Dei es un doble álbum en el que la banda abre la puerta a nuevos sonidos nunca antes explorados. En su afán por conquistar nuevos horizontes, el adelanto del disco, Te traeré el horizonte, es una ventana abierta a los sonidos ignotos que se encuentran en el nuevo mapa musical de esta banda de folk metal española. En dicho tema han contado con la colaboración de lujo del maestro violinista Ara Malikian, el cual deja su impronta con una melodía tan celta como virtuosa.







Fundada en mayo de 1989 por el baterista Txus di Fellatio en el barrio Begoña (Madrid), la banda se llamó inicialmente Transilvania en honor a Iron Maiden, y no sería hasta 1990 cuando pasaría a llamarse Mägo de Oz. Desde sus inicios se caracterizaron por su heterogénea y peculiar propuesta musical mezclando el metal y hard rock tradicional con otros estilos tan dispares como la música clásica, el rock and roll, blues, la música celta, el folk... Sin embargo, la música celta es la que más ha predominado en el sonido de sus canciones hasta la actualidad, y a la que, en parte, deben su enorme éxito. Se han consagrado como una de las bandas más importantes del heavy metal español, saltando al éxito en 1998 con el disco La leyenda de la Mancha, y llegando a las listas de éxitos musicales del país con canciones como Molinos de viento o Fiesta pagana, esta última de su primer disco conceptual doble, Finisterra. Se calcula que han vendido más de 2.000.000 de discos entre España e Iberoamérica.





Natty Jean viene directamente de Senegal, donde comenzó a cantar en escenarios de hip-hop con producciones locales. Rápidamente se sintió atraído por la música reggae y sus ritmos dominantes que comenzó a mezclar con el hip-hop y las influencias africanas, como Didier Awadi (de Daara J Family), por ejemplo, quien lo invitó a participar en su último álbum ( Ma Revolution , 2012). Una elección que le llevó a los estudios de Manjul, famoso productor francés con base en Mali (Dub To Mali, Danakil, Takana Zion, Bishop ...) que produjo su primer álbum, Santa Yalla (2012). Y aquí es donde se reunió con los miembros de Danakil , quienes identificaron de inmediato su voz singular y lo invitaron a colaborar en su álbum y en la gira de Echos Du Temps. Ahora, Natty Jean es un miembro de pleno derecho que acompaña al cantante Balik y a los nueve músicos de Danakil en los festivales de reggae más conocidos del mundo (Francofolies de La Rochelle, Olympia y Zénith de Paris, Paléo Festival o Les Francofolies de Montréal). Una ocasión que aprovecha para interpretar sus temas durante los espectáculos y conseguir una audiencia fiel. El pasado otoño, Natty Jean publicó un nuevo álbum, Imagine (Baco Records), un título explícito que traduce su deseo de traer algo de esperanza de África.





Alex Farrell (guitarra), Alex Szjyanowicz (guitarra), John Mathews (bajo), Giuliano Osella (batería), Andy Watts (trompeta), Ed Swinburn (saxo tenor), Klibens Michelet (saxo barítono), Lee Crisp (congas y percusión) y Juanita Euka (voz) forman London Afrobeat Collective (LAC) una banda que presume de un show en vivo que más que un concierto puede ser una experiencia verdaderamente extraordinaria para la audiencia. La fuerza imparable de su Groove provoca en el público la sensación de haber corrido una maratón. Desde Europa a África, desde Glastonbury hasta Felabration , ofrecen música de fiesta nacida de su ADN verdaderamente global. En 2019, la banda celebra sus 10 años de existencia lanzando su tercer álbum, Humans , que canaliza la energía incendiaria de sus directos y captura la amplia gama de influencias que conforman su sonido único.









Que Colombia lleva años exportando algunas de las tendencias musicales más rompedoras no es ningún secreto a día de hoy. Pero es reseñable cómo la calidad, la innovación y lo ecléctico de las propuestas no dejan de sorprender temporada tras temporada. Juan Carlos Puello Chongo , Edgardo Garcés Guajiro y Andrés Mercado Doctor Keyta son la tríada cósmica que desde finales de 2015 han revolucionado la escena bajo el nombre de Guetto Kumbé . Este combo de brujos, percusionistas y maquinistas invoca a los públicos del mundo entero y los espíritus de la rumba digital y consciente en unos rituales de corte indígena en los que es imposible no entrar en trance sobre su base de percusiones caribeñas y ritmos afro-colombianos, acompañados de electrónica minimalista y elegante. Ghetto Kumbé es la fiesta del gran barrio donde vivimos, la Madre Tierra, a la que debemos cuidar para seguir celebrando con ella.







Los Vecinos del Callejón comienzan su andadura, como su nombre indica, en un callejón de Granada, en un piso de estudiantes a finales de 2005 formado por una mayoría de estudiantes procedentes de distintos puntos del mundo. Esa multiculturalidad se reflejaba en sus composiciones y como no podía ser de otra manera su música es una mezcolanza de diversos estilos, funk, reggae, ska, rock, siempre influenciados por los palos latinos que logran fusionar obteniendo así una excelente muestra de fusión urbana que junto con una espectacular puesta en escena, hacen que quien los escucha no pueda dejar de bailar y divertirse en sus conciertos. Actualmente siguen presentando su último álbum, Con Mucha Karma . Con esta mezcla de ritmos latinos, ska y algunas pinceladas de música electrónica, su directo es una invitación al baile. Su último single es el que da nombre a la gira 2019, Báilalo Tour . El grupo lo componen Ángel Funes (voz y melódica), Juanma Funes (guitarra eléctrica), Nano Díaz (batería), Víctor Costela (teclados), Paulo Temeroso (saxo), Raúl Gómez (trombón) y Vikan Del Egido (bajo).





Kyekyeku (Tche-Tche-Kou), que traducido al castellano sería algo parecido a “un mago con la guitarra” es un músico que proviene de una nueva generación de músicos ghaneses cuya obra se basa en el blues popular de Palmwine, el estilo de los años 70 de Highlife y varias absorciones musicales desde Afrobeat hasta Flamenco. Kyekyeku y Ghanalogue Highlife crean un sonido único y de intensa energía mezclado con Highlife y el Afrofunk de sus compatriotas Ebo Taylor, Pat Thomas y Blay Ambolley, haciendo ebullición y creando en paralelo un emocionante ritmo afrourbano.





Banda de fusión nacida en Málaga, Jarrillo’Lata comienza su andadura allá por septiembre de 2007 cuando Pepe (cantante) y Agustín (guitarra) se conocen. En un año se unen el resto de músicos al proyecto y se encierran en el local de ensayo para montar un repertorio propio. En octubre de 2008 tocan por primera vez en directo y en 2010 graban su primer disco, En la Era Ventidié . Con más de 300 conciertos a sus espaldas, llegan por primera vez al FEM después de haber participado en festivales como el Weekend Beach Festival, MugreRock, MondaRock, Speto Sound, Mestizo Festival y compartido escenario con artistas como Miguel Campello, La Pegatina, Los Chichos, Eskorzo, El Kanka, Juanito Makandé o Tabletom.









Sirinoque Folk es un grupo de música celta que nació en el año 2019 compuesto por músicos residentes en la isla de Fuerteventura. La variedad musical de este grupo es tan extensa en ritmos y melodías que se podría englobar dentro del estilo Folk Fusion. Sus seis componentes cuentan con una gran experiencia en diferentes formaciones musicales de sobra conocidas en el panorama isleño. La banda esta liderada por el acordeonista canario Santy Marrero, que en esta formación hace la labor de director y arreglista, pero también es instrumentista tocando acordeón y piano; Nacho Rodríguez (flauta y whistle), Juanjo Álvarez (bajo eléctrico), Javi (guitarra eléctrica), Toño Cairos (batería) y Brais (cantante).

Non Trubada nace en 1992 con el nombre de Tarantela , título de su primer disco en el año 1998. Adaptando los sonidos más enraizados a las islas, -como el timple, las chácaras o el tambor- con los imprescindibles en una parranda -guitarra, laúd, bandurria-, e instrumentos de distintas latitudes y culturas -como el djembé-, consiguió encaramarse en la vanguardia de la Nueva Canción Canaria. De esta interesante mezcla se rescataron de un casi olvido los sonidos de Valentina la de Sabinosa o de los viejos de Fuerteventura. Así, con un disco esencialmente instrumental, se convirtieron en receptores de los mejores elogios de la crítica y del público, siendo sus melodías muy habituales en sintonías televisivas. Las distintas experiencias de sus componentes -folklore, música clásica, nueva canción, etc-, son la clave de su idiosincracia y especial conexión con el público en directo.





Chocolate Sexy es un proyecto que surge de la experiencia de miembros destacados dentro de la cultura hip hop majorera, que deciden unir fuerzas y acentuar el lado más divertido y festivo de sus habilidades al micrófono. En los platos giradiscos se caracterizan por los ritmos frescos a los que dan un toque de picante en las letras. Sin parar de buscar fórmulas que involucren a los asistentes en cada show, utilizan el rap como vehículo de mensajes calculados, llenos de léxico canario y conceptos comunes a varias de las últimas generaciones de majoreros, que representan, más que un simple guiño, un reflejo de la conexión con la isla, siempre presente de alguna forma en su obra. Destacan por su vocación por el verso ingenioso que quiere hacer bailar y pensar al mismo tiempo, en una mezcla original de beats y riddims con matices de scratch. El grupo está compuesto por Keroi (Reverendo Brown), El Yeti (Le Chocolatier aka Gilo) y DJ Kenny Mannis aka ArteFacto Giratorio.





El FEM 2019 también contará con las selecciones musicales de Rigo Pex aka MENEO , musicólogo, performer y productor guatemalteco residente en Madrid, que acuñó el término electropical para describir su música, formando parte de la primera ola de productores globales que mezclaron estilos de baile electrónico con ritmos tradicionales y samples de latinoamérica como la cumbia, el merengue y el dembow. Saltó a la fama gracias al directo donde utiliza una gameboy como instrumento, siendo sus shows una descarga performativa contundente. En el 2008 su primer disco de estudio Santa Nalga fue masterizado por el sello del famoso Diplo, Mad Decent , con el cual entró al circuito internacional que le ha llevado a tocar en mas de 30 países y en festivales internacionales como SxSW, Sónar, Primavera Sound, Electric Picnic, Dour, Transmusicales; y Dj Benas aka Mister Tropical , alter ego artístico de Rubén Herrán, director de la compañía andaluza Rootsound Music. Sus eclécticas sesiones condensan el conocimiento que le han dado sus viajes alrededor del mundo y alrededor de las redes transfronterizas en búsqueda de los sonidos de raíz contemporáneos más originales y festivos. Durante su actuación podrás escuchar nuevos ritmos procedentes de África, Caribe, Sudamérica, Mediterráneo o desde la misma Andalucía. En su sesión sonarán algunas rarezas y remixes de algunos de los artistas de su compañía, como Quantic, Throes + The Shine, A- WA, Balkan Beat Box, Ghetto Kumbé, La Yegros, Eskorzo, Los 300, The Skatalites o The Souljazz Orchestra .













ORDEN DE ACTUACIONES:

Viernes 5: Non Trubada, Jarrillo`Lata, Los Vecinos del Callejón, London Afreobeat Collective y Chocolate Sexy.

Sábado 6: Sirinoque Folk, Kyekyeku & Ghanalogue Highlife, Mägo de Oz, Natty Jean y Guetto Kumbé.

(Los conciertos comenzarán a las 20.30 y finalizarán a las 04.00)







SERVICIO DE GUAGUAS:

La Consejería de Transportes del Cabildo de Fuerteventura ha preparado un servicio especial al FEM con trayectos directos. En los folletos divulgativos del evento, en la publicidad de las redes sociales del Festival, así como en la página web del concesionario del transporte público interurbano de viajeros se encuentra a disposición de los usuarios toda la información completa sobre los horarios de los mismos.

Las líneas que se han potenciado, en ambos sentidos, son la 7 Puerto del Rosario-Cotillo y la 8 Corralejo-Cotillo, destacando que en los horarios que tienen establecidos ambas líneas para los viernes, sábados y domingos se mantienen sin cambio alguno, con las paradas que habitualmente se presta el servicio durante todo el año.

También se han establecido horarios especiales, además de los que operan regularmente, a partir de las 20.30 horas del viernes y sábado para facilitar la ida, y en los horarios de madrugada a las 1, 2, 3, 4, 4.30 horas, para el regreso del evento. Para dar mayor agilidad al operativo de salida las conexiones serán con servicio directo, sin paradas entre origen y destino.