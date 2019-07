Fuerteventura.- Exposición Muyayo’ de Cristóbal Tabares se exhibe en las salas de la Casa de los Coroneles

En Fuerteventura del 5 de julio al 21 de septiembre se podrá visitar esta muestra con pinturas que aportan una visión crítica sobre la identidad y la turisficación





El artista tinerfeño Cristóbal Tabares inaugura en la Casa de los Coroneles, La Oliva, Fuerteventura, una serie de pinturas reunidas bajo el título ‘Muyayo’ en las que se cuestiona qué nos define como sociedad y qué nos distingue de otras regiones, poniendo el acento en como la turisficación ha contribuido a desdibujar estos rasgos hasta hacerlos indistinguibles unos de otros. Se podrá ver desde mañana, viernes 5 de julio, hasta el 21 de septiembre, en este emblemático espacio que gestiona el Gobierno de Canarias.





“La globalización económica, cuyo cuestionamiento más fuerte en los últimos años pasa por replantearse el modelo de turismo que consumimos, ha generado que el balconing sea propio de Mallorca o de La Orotava, y que la construcción masiva de complejos hoteleros haya condicionado el desarrollo natural de algunas zonas de las islas”, escribe sobre la obra Semiramis González. Como ya hizo en anteriores proyectos suyos, Tabares aporta una perspectiva crítica a través de una técnica que domina a la perfección, la pintura, utilizando el color y la figuración para representar espacios que podrían resultarnos familiares pero que son metáforas de lo que dibujan en palabras a través de vistas aéreas: caos, destrucción…





Se trata de un proyecto estéticamente impecable pero temáticamente crítico, sin abandonar la ironía inteligente que los proyectos de Tabares siempre tienen en común. Una exposición para repensarnos como sociedad, como consumidores y como turistas, y reflexionar sobre nuestra aportación a la conservación de los espacios naturales.





Cristóbal Tabares. (Arafo, Santa Cruz de Tenerife, 1984).





Licenciado en Bellas Artes y Máster en Arte, Territorio y Paisaje por la Universidad de La Laguna. Seleccionado para el II Encuentro de Artistas Novos en la Ciudad de la Cultura de Galicia, y en I Encuentro de Artistas nuevos de Castilla y León. Ha participado en Art Room Fair #2 y #4, en Proyecto Chimenea de La Casa Encendida de Madrid, en Ikas-Art y Getxoarte en Bilbao, en Estudio Aberto de Lugo, en Art Miami con Dillon Gallery de Nueva York.

Ha participado en exposiciones colectivas como Plástico, en 2013, en el Círculo de Bellas Artes de Tenerife, Movember en 2014, en The VyneStudio de Londres, Breaking News, en 2014, en la Galería Manuel Ojeda en Las Palmas, 25.000/25ft en 2015 en el Instituto Cabrera Pinto, Bad Taste en 2017 en el espacio de la Térmica de Málaga, Contra la piel en 2018 en el Área 60 del TEA, o Crisis? What Crisis? Capítulo 2. Dibujos (y otros recursos antropológicos) en 2018 en TEA. Este último año ha participado en la exposición Potasio en la galería Mad Is Mad de Madrid.

Entre sus exposiciones individuales destacan XIN XIN en 2014 en la Galería Metro de Santiago de Compostela, Liberté, Egalité, Varieté en 2016 en la sala de arte La Recova de Santa Cruz de Tenerife, Ahora es tarde señora en 2017 en el espacio Alquian de Madrid. Este año ha expuesto DIENTES DIENTES en la Fresh Gallery de Madrid.