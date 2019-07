Fuerteventura.- En Puerto del Rosario continúa la campaña de limpieza intensiva por barrios y pueblos

Este equipo de limpieza desarrolla una labor continúa de limpieza en zonas y espacios públicos no contemplados en el vigente contrato de limpieza viaria, recogida de basuras o mantenimiento de parques y jardines. La limpieza del interior de los pueblos, entorno de los puntos limpios donde prolifera la dispersión de residuos, zonas ajardinadas no urbanas, solares y caminos, etc, centran las tareas de este equipo de trabajo.