Fuerteventura.- El Cabildo no incluyó como urgentes dos iniciativas de AM-CC sobre las visitas a Lobos y la situación del sector turístico

El Pleno del Cabildo de Fuerteventura no incluyó en el apartado de Asuntos de Urgencia, y por lo tanto no pudieron debatir se , dos iniciativas presentadas por el grupo de AM-CC relativas a la agilización de los trámites para hacer efectivo el aumento del número de visitantes en el islote de Lobos, y la puesta en marcha de un grupo de trabajo ante la evolución de la situación turística en la Isla.





Ambas iniciativas fueron registradas con antelación suficiente por AM-CC para su tramitación como Asuntos de Urgencia, teniendo en cuenta la necesidad de agilizarlos debido a que el próximo pleno ordinario del Cabildo de Fuerteventura no está previsto hasta finales de septiembre, casi dos meses después. Pero no pudieron debatirse al no ser incluidas en el Orden del Día por el Cabildo. Desde AM-CC, no obstante, se insta a su aplicación ya.





Islote de Lobos





La Comisión Ambiental Estratégica de Planes y Programas del Cabildo de Fuerteventura emitió informe favorable desde el pasado 9 de mayo sobre la modificación de la Capacidad de Acogida de Visitantes del islote de Lobos, que luego fue publicado en el Boletín Oficial de la Provincia.





El objeto de ello es la modificación de la denominada Capacidad de Acogida de Visitantes, hasta ahora fijada 200 personas de forma simultánea, es decir 400 personas al día. En el informe, elaborado a partir del los estudios recogidos en la denominada ‘Evaluación Ambiental Simplificada’, se considera ‘Favorable’ la propuesta ‘Alternativa 1’ que fija el número de visitantes diarios en torno a 869 personas.





Por lo tanto, desde AM-CC se considera urgente, y de ahí procede la iniciativa, dar instrucciones para continuar con los trámites administrativos necesarios para que este informe se materialice en una autorización definitiva para que el Cabildo pueda comenzar a aplicar sus conclusiones y así ampliar el número de visitantes.





Situación turística





AM-CC también planteó por la vía de Urgencia otra iniciativa para la creación de un grupo de trabajo permanente, con el que hacer un seguimiento y planificar respuestas ante la evolución turística que venimos registrando.





Esta situación está reflejada en los balances de llegada de visitantes (el más reciente del INE conocido la semana pasada , apunta a un retroceso del 8’7% de turismo extranjero durante el mes de junio); p ero sobre todo con la bajada de precios. Además de con la reducción del rendimiento en la economía majorera y su previsible incidencia en la degradación de las condiciones laborales.





Todo ello, junto a la falta de agilidad en la gestión de los proyectos de mejora, el cierre de establecimientos turísticos, las dudas sobre propuestas de nuevas imposiciones fiscales sobre la actividad, o la desaparición de conexiones aéreas. E incluso también con la paralización de inversiones de mejora anunciadas desde hace años, o las carencias en promoción exterior, etc., nos advierten de que o reaccionamos de forma inmediata con medidas claras, directas y eficaces, o la deriva puede ir a mucho peor en los próximos meses y años.





Lo que se plantea por lo tanto es poner en marcha un grupo de trabajo integrando a representantes de todos los sectores implicados (administraciones, trabajadores, empresarios, colectivos sociales) y guiado por especialistas, incluso de las dos universidades públicas canarias, para definir un cronograma con acciones que permitan plantear una reacción.