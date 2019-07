Fuerteventura.- AM-CC plantea adaptar las subvenciones de los BIC para que puedan beneficiarse más edificaciones en todos los municipios majoreros

El grupo de Asamblea Majorera – Coalición Canaria planteó una propuesta al grupo de gobierno del Cabildo de Fuerteventura para que las bases para regir las subvenciones a intervenciones en inmuebles declarados Bien de Interés Cultural (BIC), se modifiquen de forma que puedan tener mayor eficacia y alcance . La iniciativa se planteó por la portavoz, Lola García, durante el Pleno celebrado el pasado viernes. Desde el grupo de gobierno se indicó que como quiera que las citadas bases aún están en fase inicial de tramitación, las aportaciones de AM-CC serán tenidas en cuenta para mejorarlas.





Tal y como se presentó al Pleno el documento con las bases, serán subvencionables l as intervenciones en Bienes de Interés Cultural de la isla para su conservación, restauración y consolidación. Y también las intervenciones en inmuebles recogidos en Catálogos Arquitectónicos Municipales, en C atálogos de Planes Especiales de Conjuntos Históricos y en C atálogos de Protección que cuenten con aprobación definitiva.





La portavoz de AM-CC indicó que para poder alcanzar a un mayor número de inmuebles habría que tener en cuenta los catálogos municipales que no están aprobados definitivamente, por lo que puede darse el caso de edificios de interés patrimonial cuyos propietarios quieran hacer una obra de conservación, “pero que se encuentren con el impedimento de que ni son BIC, ni el Ayuntamiento cuenta con catálogo que lo recoja aprobado definitivamente, y por lo tanto no pueda acceder a esta línea de ayudas”, indicó Lola García.





La propuesta de AM-CC va en la línea de poder acoger en esta línea de ayudas también intervenciones en inmuebles que sin estar catalogados como BIC y sin que estén recogidos en los respectivos catálogos municipales por la inexistencia de los mismos, sí cuenten con un informe favorable para este fin emitido por parte de los departamentos competentes, bien sea en el Cabildo de Fuerteventura, en el Gobierno de Canarias o en los servicios municipales.