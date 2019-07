Fuerteventura.- Abierto Plazo para solicitar transporte gratuito del Ayuntamiento de La Oliva a estudiantes de enseñanzas postobligatorias

Fuerteventura.- Este servicio se dirige a alumnos de enseñanzas superiores a la obligatoria que cursen sus estudios en centros de otros municipios en horario de mañana durante el curso 2019/2020, y también a los estudiantes de Bachiller de Villaverde y Lajares matriculados en el IES La Oliva





La Oliva, a 31 de julio de 2019. El Ayuntamiento de La Oliva informa que desde el 5 de agosto y durante todo este mes permanecerá abierto el plazo para solicitar el servicio de transporte gratuito que se ofrece a los estudiantes de enseñanzas postobligatorias.





La Concejalía de Educación coordina este servicio al que podrán acceder los alumnos matriculados en estudios de Bachiller, Ciclos Formativos o Grado que no se imparten el municipio de La Oliva, en horario de mañana, durante el curso 2019/2020.





El alumnado de Bachiller de las poblaciones de Villaverde y Lajares también podrá solicitar este servicio para asistir a las clases en el IES La Oliva.





La concejala de Educación, Omaira Saavedra, se mostró satisfecha de que el Ayuntamiento pueda "seguir ofreciendo un servicio que permite a los estudiantes de La Oliva seguir formándose".

Omaira Saavedra explicó que "a partir de la ESO ya no se ofrece transporte escolar, y tampoco el transporte público les permite llegar a tiempo a clase". Es por eso que, si otras administraciones no lo hacen, "para el Ayuntamiento de La Oliva es un orgullo cubrir este vacío y facilitar que cualquier persona que quiera seguir estudiando tenga la oportunidad de hacerlo".





Solicitud y Anexos





Toda la información y documentación necesaria para solicitar este servicio se encuentra disponible en la web del ayuntamiento de La Oliva, www.laoliva.es , siguiendo la ruta Ayuntamiento > Educación > Trámites y Documentación, o directamente en el siguiente enlace: http://laoliva.es/resultado/ 220





Información