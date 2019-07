El PP pide que se cree una Comisión de Estudios sobre el impacto de la zona ZEC en Fuerteventura

"Es curioso cómo hay LICs en Canarias, en la isla de El Hierro y sur de Tenerife, auténticas reservas marinas, que no se convertirán en ZEC en 2020 mientras aquí toda la costa este majorera será ZEC", asegura de León. "No estamos en contra de proteger pero no podemos poner en riesgo infraestructuras de futuro o nuestros sectores productivos de los que dependen miles de familias en la isla".