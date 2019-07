Arquitectura y emoción se unen desde hoy miércoles hasta el sábado en Fuerteventura

Fuerteventura.- La Casa de Los Coroneles alberga una exposición que aúna la obra de artistas nóveles, con trabajos fotográficos de Fernando Menis, maría Febles y Magüi González y representaciones de paisajes de Canarias.





· Tras la inauguración de la muestra, hoy miércoles 10, a las 20.00 horas, se podrá disfrutar del espectáculo de danza ‘ Do you love me ’ de Cristina Hernández.





· El taller ‘ Un cadáver exquisito ’ compagina escritura y dibujo.





El proyecto cultural Razón y Emoción, dirigido por el arquitecto Fernando Menis, ofrecerá esta semana varias actividades en la Casa de Los Coroneles, en La Oliva (Fuerteventura). Hoy, miércoles 10 de julio, a las 20.00 horas, se inaugura una muestra, fruto de esta iniciativa, formada por obra de artistas noveles, como Víctor Jorge, Alex Leto, Braiyan Gabino, Cristian Raya, Esther Senís, David Peña o Laura Cutcher y trabajos fotográficos de profesionales de la talla de Mari Nieves Febles, Magüi González y Fernando Menis. Asimismo, la Casa de Los Coroneles también acogerá diferentes representaciones de paisajes de diferentes zonas del Archipiélago, como Vallehermoso (La Gomera), Betancuria (Fuerteventura), Garachico (Tenerife) o Sendero de Geria (Lanzarote). Pocos minutos después de la inauguración, se podrá disfrutar del espectáculo de danza Do you love me? de Cristina Hernandez, una pieza inspirada en la Medea de Eurípides. Estas actividades de Razón y Emoción en Fuerteventura cuentan con el apoyo del Ministerio de Cultura español, el Gobierno de Canarias, a través de Canarias Cultura en Red, Fundación CajaCanarias, Obras Social Fundación ‘La Caixa’ y Amigos del Espacio Cultural El Tanque.





‘Un cadáver exquisito’





Mañana jueves, 11 de julio, a las 18.00 horas, también en la Casa de Los Coroneles, se realizará el workshop titulado Un cadáver exquisito, en el que el proyecto Razón y Emoción combinará escritura con dibujo de forma grupal. Esta didáctica ya era usada por los surrealistas y se basa en hacer un dibujo y una frase, de forma alterna, por turnos, en una hoja. A continuación se pasa el material hacia la derecha siendo la fuente de inspiración para que el compañero haga otra obra a través de la interpretación del concepto dado. Se trata de un workshop que busca fomentar el trabajo grupal así como la creatividad e imaginación. Supone una complicidad y entendimiento en la forma de pensar de todo el equipo a pesar de su complejidad. A su vez, se guiará a los asistentes hacia una práctica de este taller centrada en el entorno, la naturaleza y la arquitectura.





Razón y Emoción





Hace una década en la oficina de arquitectura Fernando Menis, surgió el proyecto Razón y Emoción buscando así transmitir a la población la importancia de la arquitectura, el lugar y entorno que nos envuelve. Por ello, con este proyecto se investiga el vínculo arquitectónico con referentes técnicos la razón, la ciencia y tecnología y referentes afectivo como emoción, naturaleza y arte, deteniéndose con atención en el archipiélago canario.Con este proyecto se busca reincorporar el ideal de la utilización de recursos naturales y paisajísticos bajo el respeto y con una visión cultura e histórica para que puedan ser reconocidos por la población.





Desde las Islas Canarias, se habita un territorio limitado, y por ende la implicación y responsabilidad con su entorno. Esta es una tradición que desde este proyecto se quiere recuperar siendo el objetivo principal. A su vez tiene un gran vínculo de unión con Europa, América y África, por lo tanto es un punto en común para dichos continentes debido al encanto de las islas que invita a venir a turistas de todo el mundo. Sus excepcionales paisajes volcánicos, el contacto con el mar y la luz característica de este lugar son los responsables de que este entorno sea considerado paradisíaco.





Razón y Emoción es una propuesta transdisciplinar que busca resaltar la simbiosis de la naturaleza y la cultura. Creemos que es importante conocer la materia prima de nuestras islas, el paisaje y nuestras tradiciones, excepcionales y únicas en todo el territorio español. Con ello, apostamos por un arte que nos evoque estos ideales y a su vez sea respetuoso con ellos.