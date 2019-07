AM-CC insistirá en más y mejores medidas de prevención e información anti ahogamientos, pese al rechazo del grupo de gobierno del Cabildo de Fuerteventura

El grupo de Asamblea Majorea Coalición Canaria en el Cabildo de Fuerteventura insistirá en las propuestas para mejorar las medidas de prevención, atención e información para contribuir a evitar ahogamientos en las costas, pese al rechazo del grupo de gobierno (PSOE, NC/AMF y Podemos) de la propuesta que esta mañana se llevó al Pleno.

La portavoz Lola Garcia explicó que lo que se planteaba respondía en realidad a propuestas recibidas de colectivos y particulares, “nos indican que hay que reforzar ya medidas preventivas, de actuación en accidentes y, sobre todo, de información sobre la peligrosidad de las playas, porque anualmente recibimos más de 2 millones de visitantes que no conocen nuestras costas”. Es muy importante también desarrollar una vertiente formativa, llevando este tipo de contenidos a los centros educativos de la Isla.

Aún asi, el grupo de gobierno (PSOE, NC/AMF y Podemos) indicó que ya estaba trabajando en esa línea, para justicar su voto en contra. “ Creemos que no es suficiente, no hay que conformarse. El Cabildo debe y puede impliarse más y mejor, y servir de ejemplo también para otras instiuciones. Por eso, pese a que hoy nos hayan votado en contra, vamos a seguir insistiendo. No nos quedaremos quietos”.

La iniciativa de AM-CC rechazada hoy planteaba crear una línea de cooperación económica y material permanente con los ayuntamientos de Fuerteventura para contribuir a implantar y mantener servicios e instalaciones imprescindibles de información, señalización y atención ante posibles ahogamientos en nuestras costas: cartelería informativa en varios idiomas en sitios claves, material explicativo de difusión en oficinas turísticas, señalizaciones de peligrosidad ‘in situ’, dotación de personal especializado, sistemas y equipos de comunicaciones, material de salvamento y socorrismo, etc.

Todo ello, porque pese a los recursos ya existentes seguimos viendo cómo c on demasiada frecuencia vienen sucediéndose casos de personas que sufren ahogamientos en las costas de Fuerteventura. De hecho, un reciente balance nos indicaba que sólo en los seis primeros meses del año cinco personas habían perdido su vida en las costas de la isla en este tipo de sucesos, dentro de una estadística que para el conjunto de la Comunidad Autónoma recogía una veintena de casos.