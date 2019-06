La Feria del Libro de Fuerteventura 2019 finaliza con homenajea a César Manrique

Un homenaje al recordado artista lanzaroteño César Manrique (1919-1992) sirvió este domingo, día 9 de junio, como acto de despedida de la XXX Feria Insular del Libro de Fuerteventura. Un grupo de poetas, chefs y el músico Silvio López se unieron para recordar a uno de los mayores defensores de los paisajes y la biodiversidad de las Islas en el año en el que se conmemora el centenario de su nacimiento.

César Manrique no concebía la creación sin la naturaleza y logró, con su intensa defensa de los valores paisajísticos de Canarias, crear una conciencia nueva sobre el devenir del territorio insular. Su memoria vital y creativa sigue viva aún hoy, cuanto el Archipiélago se ha unido para recordar el centenario de su nacimiento.

La Feria del Libro de Fuerteventura, que desde el pasado miércoles ha llenado de cultura y letras la Plaza del Palacio de Formación y Congresos de Puerto del Rosario, no ha querido dejar pasar la ocasión de recordar la figura del artista que ideó, entre otras, obras emblemáticas como Los Jameos del Agua, el Monumento al Campesino o el Mirador del Río.

Cada uno de los poetas que intervinieron en el homenaje escogió como inspiración una de las creaciones de Manrique. Estos cuadros se pudieron ver sobre el escenario de la Carpa de las Letras. “He trabajado mucho a partir del arte porque hago muchas cosas con niños”, explicó la poeta afincada en Fuerteventura, Libertad Morales. “Utilizo el arte como herramienta para generar descripciones pero no para crear obras literarias, como es este caso”, aclaró. Sobre la complejidad de este proceso, Morales aseguró que el secreto es “dejarte llevar por las sensaciones. La verdad es que no sabía que podía salir tanto”.

Morales, que se basó para sus textos en el cuadro ‘Sin título 1951-1953’, estuvo acompañada por el chef Israel Franco, de La Bodeguita, que también se unió a este interesante proceso creativo basado en obras de Manrique con una tapa creada especialmente para la ocasión.

Desde Gran Canaria llegó Mar Zeraus, que utilizó como inspiración el cuadro ‘Sin título 1979’. “Hablar sobre César Manrique es difícil”, confesó. “Vi este cuadro y me trajo la imagen de un útero, un embrión, es como el origen del universo, muy hermoso. Esta ha sido una tarea difícil, aunque muy grata”, detalló. El chef Pietro Epifani acompañó a Zeraus y se inspiró en el mismo cuadro para mostrar al público de la Feria una suculenta tapa.

El joven poeta grancanario David Fajardo utilizó la obra ‘Tobas’ para crear sus versos. “Había escrito poemas homenajes sobre otros autores que me gustaban especialmente o me inspiran, pero nunca había escrito sobre Manrique”, dijo. “Es una figura importante en las Islas y recuerdo cuando murió, yo solo tenía nueve años pero me quedó grabado el gran impacto que produjo”, añadió. Junto a Fajardo estuvo Demian Zambrana, de La Jaira de Demian, que usó como referencia para su plato el mismo lienzo.

El editor de Ediciones La Palma, David Cabrera, leyó un texto en prosa poética del tinerfeño Iván Cabrera Cartaya. El chef Francisco Vilela, de Volcano, ideó asimismo una tapa basada en arroz negro y con claras referencias al universo volcánico lanzaroteño, una de las pasiones creativas de Manrique.

Al acto de clausura de la Feria del Libro acudió el presidente en funciones del Cabildo de Fuerteventura, Marcial Morales, que consideró que esta Feria ha sido “un éxito” y agradeció el esfuerzo realizado “tanto por los libreros, como los escritores y el magnífico equipo del Área de Cultura”. “El libro ha seguido siendo el protagonista, pero se ha programado también una variedad de actividades de música, teatro y restauración”, destacó.

Por su parte, el Consejero de Cultura en funciones del Cabildo de Fuerteventura, Juan Jiménez, calificó esta edición de la Feria como de “muy especial”. “Esto es el reflejo de estos 30 años de trabajo por el amor al libro”, dijo.

Premios

Esta última jornada sirvió además para realizar el sorteo del Premio al Lector entre los compradores de la Feria. El primer premio fue para Ana María García Hernández, que compró en la Librería Lápiz y Papel y recibirá un vale para este establecimiento por valor de 190 euros. El segundo, dotado con un vale de 160 euros, fue para Andrés Sánchez Correa, que también compró en Lápiz y Papel. Finalmente, el tercero lo recibirá Alejo Soler Melián, que gana un vale de 130 euros en la Librería Tagoror. Los agraciados pueden ponerse en contacto con el personal del Centro Bibliotecario.

Concluyen así el principal encuentro entre libreros, autores y lectores de Fuerteventura, que este año ha programado unas 40 actividades y ha convocado a los mejores autores de las Islas y del territorio nacional. Nombres claves de la actualidad literaria como Juan José Millás, Karina Sanz Borgo, Rafael Reig, Ramón Lobo o Sergio del Molino han compartido sus experiencias en la Carpa de las Letras ubicada en la Plaza del Palacio de Formación y Congresos.

La Feria del Libro de Fuerteventura ha programado música, teatro y actividades de circo en la calle que han hecho disfrutar a pequeños y mayores. Especialmente atractivos han sido los encuentros entre escritores y músicos, como los que protagonizaron Ángelo Néstore y Guille Galván, de Vetusta Morla, y Juan José Téllez y el cantautor Andrés Suárez.

La Feria del Libro ha estado organizada por la Consejería de Cultura del Cabildo de Fuerteventura, a través del Centro Bibliotecario Insular, y ha contado con el patrocinio de la Consejería de Educación y Universidades del Gobierno de Canarias y el Programa Canarias Crea Canarias del Gobierno autonómico.