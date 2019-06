Fuerteventura.- Suspendido el cierre de la autovía de Jandía hasta buscar una alternativa que genere menos molestias a los usuarios

El Ayuntamiento de Pájara informa de que se ha decidido suspender el cierre anunciado de un tramo de la autovía del sur (FV2), que estaba programado inicialmente para a partir de hoy jueves, 20 de junio, y durante un plazo aproximado de seis meses.





El alcalde de Pájara, Miguel Ángel Graffigna, se reunió esta mañana en la zona con representantes del Cabildo, del Gobierno de Canarias y de la empresa encargada de ejecutar los trabajos, que era quien había planteado la necesidad del cierre sobre un tramo de unos seis kilómetros de longitud.





“ Coincidimos en que de la forma planteada no era asumible. No podemos tener una vía tan importante cerrada durante tanto tiempo. El Cabildo y el Gobierno, que son las instituciones responsables de la autovía y de sus obras, no han autorizado esta fórmula planteada por la constructora, y por lo tanto se suspende el cierre hasta que se busque una alternativa que afecte a un tramo menor y que requiera también del menos tiempo para hacer las obras”, indicó Miguel Ángel Graffigna.





El cierre anunciado desde hace ya varias semanas afectaba a un tramo de la autovía FV2 a su paso por Pecenescal y Los Canarios. Para ello se había proyectado un desvío del tráfico por una vía alternativa (FV602) durante al menos seis meses, para posibilitar la realización de obras complementarias.





Desde el Ayuntamiento se considera que hay otras alternativas que al mismo tiempo que garanticen el desarrollo de las obras, no afecten durante tanto tiempo y de forma tan sensible a la operatividad de una vía fundamental para la zona sur de la isla.





Miguel Graffigna agradeció especialmente la disponibilidad y el interé smostrado por las consejeras Edilia Pérez y Natalia Évora, “pues desde que el Ayuntamiento planteó esta problemática se pusieron a nuestra disposición y han gestionado las reuniones necesarias para paralizar el cierre y buscar una solución entre todos”, señaló el alcalde de Pájara.