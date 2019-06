Fuerteventura.- Suerte a La Oliva por Pedro Amador

Hace unos días me dirigía a todos ustedes para darles las gracias por su apoyo y hacerles saber que a pesar de nuestros resultados, de haber sido la segunda fuerza política del municipio, no íbamos a admitir cualquier compañero de viaje para formar gobierno, porque creemos que no todo vale en política. Así ha sido.





No les voy a esconder que he recibido llamadas con recados a través de voceros de otros, ofreciéndonos diferentes opciones para formar gobierno con quienes hace unas semanas nos insultaban y, sobre todo, con quienes mantenemos marcadas diferencias ideológicas. Ante esto siempre ha habido consenso en nuestro partido, manteniendo esa máxima que seguimos repitiendo: no todo vale con tal de formar parte de un gobierno, no dependemos económicamente de la política.





Hoy hemos conocido que tres partidos políticos han llegado a un acuerdo para gobernar en el Ayuntamiento. Desde las diferencias ideológicas y programáticas, les quiero desear lo mejor, porque este municipio necesita de un gobierno que sea capaz de gestionar. La suerte del gobierno, será la suerte de los vecinos.





Ahora bien, creo que no es una buena unión. Esta es la reedición de un pacto que el electorado castigó duramente, en las urnas se vio. Creo que no es un gobierno que responda a un programa sólido y estructurado, sino que responde a ciertas ambiciones personales. Espero que aquel eslogan sin espíritu de “La Oliva no se vende” siga en píe y que este no sea un gobierno plegado a los intereses de ciertos empresarios que en este tiempo, tras las elecciones, se han movido entre las bambalinas de este pacto.





En cualquier caso, creo que aún no es momento para hacer crítica. Yo sí dejaré los tradicionales cien días de gracia, aquellos de los que yo no gocé cuando fui alcalde de este municipio.





A los vecinos, les anuncio en nombre de mis tres compañeros concejales y en el mío propio, que a partir de nuestra toma de posesión como concejales del Ayuntamiento de nuestro municipio, nos ponemos a trabajar en la confección de propuestas que elevar al pleno y en el control y fiscalización de este gobierno. Por esto vuelvo a recordarles que estamos a su entera disposición. Esperamos no defraudarles, como esperamos no haberlo hecho manteniéndonos en no pactar con ciertas formaciones.





Somos el principal partido de la oposición en el Ayuntamiento de La Oliva y vamos a desempeñar esa tarea con un gran sentido de la responsabilidad y de servicio público. Seguimos En Marcha por este municipio.









PEDRO AMADOR JIMÉNEZ