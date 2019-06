Fuerteventura.- Red CIDE de la Cámara de Comercio muestra cómo comercializar a través de redes y suplir la falta de tiempo con conocimiento

Puerto del Rosario, 20 de junio de 2019.- Más de sesenta personas participaron esta mañana en el taller sobre “Marketing y comercialización en redes” impartido en la Cámara de Comercio de Fuerteventura a través de la Red CIDE.





La Red CIDE es una iniciativa de la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento del Gobierno de Canarias, impulsada a través de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información (ACIISI), y cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, con una tasa de cofinanciación del 85% en el marco del Programa Operativo FEDER Canarias 2014-2020.





El experto Ricardo Cruz, de Cidecan, ha desvelado las claves para ayudar a los empresarios y emprendedores a elaborar un sencillo plan de social media, utilizar herramientas gratuitas de diseño para elaborar contenidos y aprender a realizar una campaña en redes. Herramientas sencillas y gratuitas que permitirán desarrollar ventas en el mundo digital y que posibilitan a los a empresarios y emprendedores combatir “la mucha desinformación que hay al respecto”, y sobre todo, promover el conocimiento necesario “en poco tiempo” porque es el “principal hándicap” al que se enfrentan emprendedores y empresarios que “aunque las redes puedan ser gratuitas, llevan tiempo y el tiempo es dinero”.





Cruz destacó que el e-commerce gana terreno en Canarias pero todavía “hay cierta desconfianza” sobre todo hacia las empresas que no comercializan desde el archipiélago “porque si se abonan grandes importes y la mercancía no llega, no hay una sede cerca donde poder reclamar”. Aún así, cada vez hay más empresas que comercializan productos y servicios a través de la red y se adaptan a los nuevos clientes potenciales “los jóvenes de la generación Z, por ejemplo, busca primero en las redes sociales antes que ver el producto en un establecimiento.. hay que adaptarse a la nueva forma de acceder al mercado”.