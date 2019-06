Fuerteventura en Música 2019 vuelve a la playa de La Concha, en El Cotillo, los días 5 y 6 de julio

El veterano grupo de folk metal Mägo de Oz será el principal cabeza de cartel de la 15ª edición del Festival Fuerteventura en Música (FEM), que se celebrará los días 5 y 6 de julio en la playa de la Concha, en El Cotillo, el municipio de La Oliva, según se anunció hoy, miércoles, día 12 de junio, en una rueda de prensa a la que asistieron el presidente en funciones del Cabildo de Fuerteventura, Marcial Morales, el alcalde en funciones de La Oliva, Isaí Blanco, el consejero en funciones de Cultura, Juan Jiménez, la concejala en funciones de Cultura, Guacimara González, y el director artístico del FEM, Carmelo Ramos. 250

Marcial Morales dijo que esta nueva edición del FEM "tiene un gran nivel por el cartel y el lugar donde se hace". Informó de que el FEM tiene un presupuesto de 250.000 euros y destacó el "esfuerzo titánico realizado por parte del equipo de Cultura que dirige el consejero" para retomar la continuidad de este festival.

Isaí Blanco manifestó que "estamos orgullosos de que se haya recuperado el FEM porque es un referente en Canarias y en Fuerteventura".

Juan Jiménez espera que el FEM "tenga muchos años más de vida y que lo podamos ver durante mucho tiempo en Fuerteventura". "El cartel aúna talento local, como de Canarias y la Península", puntualizó.

Carmelo Ramos aseguró que "el FEM 2019 ofrecerá músicas del mundo, música electrónica y rock, entre otros". "Es un cartel con una calidad bastante buena", añadió.

El cartel del FEM 2019 incluye los conciertos de los británicos London Afrobeat Collective, los franco-senegaleses Natty Jean, los colombianos Ghetto Kumbé, los granadinos Los Vecinos del Callejón, los ghaneses Kyekyeku & Ghanlogue Highlife, los malagueños Jarrillo’Lata y las bandas locales Sirinoque Folk, Non Trubada y Chocolate Sexy. Un amplio espectro de sonidos universales que depositarán sobre la arena majorera dos divertidas jornadas de músicas del mundo. Un festival que de nuevo se desarrollará sobre un escenario que tendrá, un año más, una imagen distinta y única, con nuevas estructuras e imágenes proyectadas, un equipo de sonido de última generación y un equipo de profesionales que garantizan dos jornadas a la altura de su enclave, a orillas del mar.

El FEM, una de las principales apuestas culturales del Cabildo de Fuerteventura, regresa a la programación de festivales de verano en Canarias poniendo en liza un cartel colorista, en el que caben los sonidos folkmetaleros, el reggae, el afrobeat, la rumba digital, el ska y la rumba flamenca, el funk, el rock, el hip hop, nuestra música de raíz y la celta, entre otras. Una programación que responde al gusto mayoritario del fiel público que en cada edición del FEM ha contribuido a su crecimiento y su consolidación.

El viernes, 5 de julio, actuarán los grupos Non Trubada, Chocolate Sexy, Jarrillo’Lata, Los Vecinos del Callejón y London Afrobeat Collective con las sesiones de Dj Meneo; el sábado 6 llegará el turno para Sirinoque Folk, Kyekyeku & Ghanlogue Highlife, Ghetto Kumbé, Natty Jean, Mágo de Oz y Dj Benas.

Sin duda, el principal atractivo de esta edición será la presencia sobre el escenario del FEM de una de las bandas más populares del panorama musical español, Mägo de Oz, que llegará por primera vez a la isla en plena gira de presentación de su nuevo disco, Ira Dei (2019), publicado el pasado 8 de marzo. Treinta años de historia contemplan a esta banda, con 25 discos publicados y miles de conciertos a sus espaldas, que lejos de acomodarse se vuelven a reinventar en su nuevo disco de estudio. Ira Dei es un doble álbum en el que la banda abre la puerta a nuevos sonidos nunca antes explorados. En su afán por conquistar nuevos horizontes, el adelanto del disco, Te traeré el horizonte, es una ventana abierta a los sonidos ignotos que se encuentran en el nuevo mapa musical de esta banda de folk metal española. En dicho tema han contado con la colaboración de lujo del maestro violinista Ara Malikian, el cual deja su impronta con una melodía tan celta como virtuosa.

Fundada en mayo de 1989 por el baterista Txus di Fellatio en el barrio Begoña (Madrid), la banda se llamó inicialmente Transilvania en honor a Iron Maiden, y no sería hasta 1990 cuando pasaría a llamarse Mägo de Oz. Desde sus inicios se caracterizaron por su heterogénea y peculiar propuesta musical mezclando el metal y hard rock tradicional con otros estilos tan dispares como la música clásica, el rock and roll, blues, la música celta o el folk, entre otros. Sin embargo, la música celta es la que más ha predominado en el sonido de sus canciones hasta la actualidad, y a la que, en parte, deben su enorme éxito. Se han consagrado como una de las bandas más importantes del heavy metal español, saltando al éxito en 1998 con el disco La leyenda de la Mancha, y llegando a las listas de éxitos musicales del país con canciones como Molinos de viento o Fiesta pagana, esta última de su primer disco conceptual doble, Finisterra.

La fama del grupo y su éxito, tanto en la prensa de música rock como en los medios de comunicación convencionales a nivel nacional e internacional (especialmente en Hispanoamérica), se incrementó mucho más tras la publicación en 2003 del disco Gaia, el primer trabajo de una trilogía conceptual que sería completada con los discos de igual o mayor éxito, Gaia II: La Voz Dormida (2005) y Gaia III: Atlantia (2010). También cabe destacar la escenografía usada en los conciertos, que va desde barcos piratas hasta catedrales medievales, la pirotecnia y varias puestas en escena jamás vistas antes en un grupo español. En el año 2008 se les entregó el disco de diamante por superar el millón de copias vendidas de toda su obra discográfica solamente en España. Se calcula que han vendido más de 2.000.000 de discos entre España e Iberoamérica. A lo largo de la carrera de Mägo de Oz, la banda ha sufrido numerosos cambios de integrantes, siendo Txus di Fellatio el único miembro original que continúa en la banda.

Natty Jean viene directamente de Senegal, donde comenzó a cantar en escenarios de hip-hop con producciones locales. Rápidamente se sintió atraído por la música reggae y sus ritmos dominantes que comenzó a mezclar con el hip-hop y las influencias africanas, como Didier Awadi (de Daara J Family), por ejemplo, quien lo invitó a participar en su último álbum (Ma Revolution, 2012). Una elección que le llevó a los estudios de Manjul, famoso productor francés con base en Mali (Dub To Mali, Danakil, Takana Zion, Bishop ...) que produjo su primer álbum, Santa Yalla (2012). Y aquí es donde se reunió con los miembros de Danakil, quienes identificaron de inmediato su voz singular y lo invitaron a colaborar en su álbum y en la gira de Echos Du Temps. Ahora, Natty Jean es un miembro de pleno derecho que acompaña al cantante Balik y a los nueve músicos de Danakil en los festivales de reggae más conocidos del mundo (Francofolies de La Rochelle, Olympia y Zénith de Paris, Paléo Festival o Les Francofolies de Montréal). Una ocasión que aprovecha para interpretar sus temas durante los espectáculos y conseguir una audiencia fiel.

El pasado otoño, Natty Jean publicó un nuevo álbum, Imagine (Baco Records), un título explícito que traduce su deseo de traer algo de esperanza de África. Escrito en wolof francés e inglés, sus letras ofrecen una visión de los jóvenes de África Occidental, sus preocupaciones, sueños y esperanza lejos de los clichés sórdidos. Comprometido y preocupado como sus predecesores Tiken Jah Fakoly o Alpha Blondy, Natty Jean defiende una África fuerte convencida de que tiene todo lo que necesita para crecer por sí misma. Habla de temáticas serias y muy reales como la inmigración, nos cuenta cómo Europa se convirtió en un sueño lejano y peligroso para los jóvenes africanos, habla sobre el viaje tan doloroso de los migrantes que recorren miles de kilómetros para salvar sus vidas y sus familias.

Alex Farrell (guitarra), Alex Szjyanowicz (guitarra), John Mathews (bajo), Giuliano Osella (batería), Andy Watts (trompeta), Ed Swinburn (saxo tenor), Klibens Michelet (saxo barítono), Lee Crisp (congas y percusión) y Juanita Euka (voz) forman London Afrobeat Collective (LAC) una banda que presume de un show en vivo que más que un concierto puede ser una experiencia verdaderamente extraordinaria para la audiencia. La fuerza imparable de su Groove provoca en el público la sensación de haber corrido una maratón. Desde Europa a África, desde Glastonbury hasta Felabration, ofrecen música de fiesta nacida de su ADN verdaderamente global. En 2019, la banda celebra sus 10 años de existencia lanzando su tercer álbum, Humans, que canaliza la energía incendiaria de sus directos y captura la amplia gama de influencias que conforman su sonido único.

LAC llevan a Fela Kuti, Parliament Funkadelic y Frank Zappa al Siglo 21, esa es su misión, y Humans es su disco más ambicioso hasta la fecha, y uno de los que la banda se siente muy orgullosa. En 2015 LAC estuvo de gira en Nigeria formando parte de la fiesta anual Felabration, en la que protagonizaron una actuación histórica en el santuario de Nueva África en el estado de Lagos, ante más de 10.000 personas. Después de esta actuación y una serie de apariciones en televisión, el grupo se convirtió en un fenómeno en Nigeria.

Que Colombia lleva años exportando algunas de las tendencias musicales más rompedoras no es ningún secreto a día de hoy. Pero es reseñable cómo la calidad, la innovación y lo ecléctico de las propuestas no dejan de sorprender temporada tras temporada. Juan Carlos Puello Chongo, Edgardo Garcés Guajiro y Andrés Mercado Doctor Keyta son la tríada cósmica que desde finales de 2015 han revolucionado la escena bajo el nombre de Guetto Kumbé. Este combo de brujos, percusionistas y maquinistas invoca a los públicos del mundo entero y los espíritus de la rumba digital y consciente en unos rituales de corte indígena en los que es imposible no entrar en trance sobre su base de percusiones caribeñas y ritmos afro-colombianos, acompañados de electrónica minimalista y elegante. Ghetto Kumbé es la fiesta del gran barrio donde vivimos, la Madre Tierra, a la que debemos cuidar para seguir celebrando con ella.

“El baile para nosotros es la respuesta inmediata y franca, el momento en que los cuerpos reciben ondas o frecuencias poderosas y sutiles”, asegura Guajiro. Esta es la declaración de intenciones que acompaña cada show en vivo, tema grabado o intervención sonora de Ghetto Kumbé. Tras el éxito de Kumbé, en 2017 regresan con un nuevo EP, Soy Selva (Galletas Calientes Records), que les afianza en la escena colombiana y les abre nuevos horizontes, llevándoles a tocar a festivales como el Sónar de Barcelona.

Los Vecinos del Callejón comienzan su andadura, como su nombre indica, en un callejón de Granada, en un piso de estudiantes a finales de 2005 formado por una mayoría de estudiantes procedentes de distintos puntos del mundo. Esa multiculturalidad se reflejaba en sus composiciones y como no podía ser de otra manera su música es una mezcolanza de diversos estilos, funk, reggae, ska, rock, siempre influenciados por los palos latinos que logran fusionar obteniendo así una excelente muestra de fusión urbana que junto con una espectacular puesta en escena, hacen que quien los escucha no pueda dejar de bailar y divertirse en sus conciertos.

Actualmente siguen presentando su último álbum, Con Mucha Karma. Con esta mezcla de ritmos latinos, ska y algunas pinceladas de música electrónica, su directo es una invitación al baile. Su último single es el que da nombre a la gira 2019, Báilalo Tour. El grupo lo componen Ángel Funes (voz y melódica), Juanma Funes (guitarra eléctrica), Nano Díaz (batería), Víctor Costela (teclados), Paulo Temeroso (saxo), Raúl Gómez (trombón) y Vikan Del Egido (bajo).

Kyekyeku (Tche-Tche-Kou), que traducido al castellano sería algo parecido a “un mago con la guitarra” es un músico que proviene de una nueva generación de músicos ghaneses cuya obra se basa en el blues popular de Palmwine, el estilo de los años 70 de Highlife y varias absorciones musicales desde Afrobeat hasta Flamenco. Kyekyeku y Ghanalogue Highlife crean un sonido único y de intensa energía mezclado con Highlife y el Afrofunk de sus compatriotas Ebo Taylor, Pat Thomas y Blay Ambolley, haciendo ebullición y creando en paralelo un emocionante ritmo afrourbano.

Sus ritmos y letras se inspiran en las actividades rutinarias de la aldea, son a su modo canciones de protesta, “amo la poesía y la antigua espiritualidad africana” dice. El grupo llama a este caldo musical Shithole Rock Highlife. El proyecto musical generó mayor atención del público tras su actuación en el 52º Festival de Jazz de Montreux el año pasado en Suiza, lo que provocó además que la banda encontrara una mayor motivación. Kyekyeku también tiene cierto reconocimiento en España tras hacer varias actuaciones en en nuestro país con motivo del día nacional de Francia, en el +233 bar de jazz, de la Alliance Française. Kyekyeku y Ghanalogue Highlife están trabajando actualmente en su primer álbum y esperan ofrecer al mundo un trocito de la desconocida cultura de Ghana y de África en los próximos años, gracias a las giras y actuaciones que han cerrado tras su paso por el certamen Vis a Vis que promulga cada año Casa África.

Banda de fusión nacida en Málaga, Jarrillo’Lata comienza su andadura allá por septiembre de 2007 cuando Pepe (cantante) y Agustín (guitarra) se conocen. En un año se unen el resto de músicos al proyecto y se encierran en el local de ensayo para montar un repertorio propio. En octubre de 2008 tocan por primera vez en directo y en 2010 graban su primer disco, En la Era Ventidié, algo que fue posible tras ganar el concurso de bandas de ámbito nacional Espaciu en Vivo 2. Después de muchos conciertos, fundamentalmente por Andalucía, y de participar y ganar en varios concursos más, graban en 2012 su segundo disco, Folklóricos Anónimos, con el que dan un salto de calidad musical, acompañado de una gran gira de promoción en la que además comparten escenario con muchas bandas hermanas. En 2015 llega su tercer disco, Los Calambres del Hambre, con mejor producción, una lógica madurez compositiva y un sonido muy trabajado.

Siendo una banda de referencia en Andalucía, su sonido ecléctico -malaguita y universal-, mezcla estilos diferentes como el reggae, ska, rock, flamenco, jazz, rumba y funk. Con más de 300 conciertos a sus espaldas, llegan por primera vez al FEM después de haber participado en festivales como el Weekend Beach Festival, MugreRock, MondaRock, Speto Sound, Mestizo Festival y compartido escenario con artistas como Miguel Campello, La Pegatina, Los Chichos, Eskorzo, El Kanka, Juanito Makandé o Tabletom.

Sirinoque Folk es un grupo de música celta que nació en el año 2019 compuesto por músicos residentes en la isla de Fuerteventura. La variedad musical de este grupo es tan extensa en ritmos y melodías que se podría englobar dentro del estilo Folk Fusion. Sus seis componentes cuentan con una gran experiencia en diferentes formaciones musicales de sobra conocidas en el panorama isleño. La banda esta liderada por el acordeonista canario Santy Marrero, que en esta formación hace la labor de director y arreglista, pero también es instrumentista tocando acordeón y piano; Nacho Rodríguez (flauta y whistle), Juanjo Álvarez (bajo eléctrico), Javi (guitarra eléctrica), Toño Cairos (batería) y Brais (cantante). Aunque gustan de los ritmos y cadencias del norte, con gran influencia celta, mantienen un vínculo vital con Canarias como principal fuente de inspiración. Por ese motivo, los instrumentos tradicionales se fusionan con sonidos, melodías y arreglos que nos hacen llegar hasta los verdes prados de otras latitudes.

Non Trubada nace en 1992 con el nombre de Tarantela, título de su primer disco en el año 1998. Adaptando los sonidos más enraizados a las islas, -como el timple, las chácaras o el tambor- con los imprescindibles en una parranda -guitarra, laúd, bandurria-, e instrumentos de distintas latitudes y culturas -como el djembé-, consiguió encaramarse en la vanguardia de la Nueva Canción Canaria. De esta interesante mezcla se rescataron de un casi olvido los sonidos de Valentina la de Sabinosa o de los viejos de Fuerteventura. Así, con un disco esencialmente instrumental, se convirtieron en receptores de los mejores elogios de la crítica y del público, siendo sus melodías muy habituales en sintonías televisivas. Las distintas experiencias de sus componentes -folklore, música clásica, nueva canción, etc-, son la clave de su idiosincracia y especial conexión con el público en directo.

En el año 2000 vio la luz su segundo disco, Aicá Maragá, que contó con unos invitados de excepción: el cantautor Víctor Manuel, Rodrigo Romaní y Los Sabandeños. A lo largo de estos años Non Trubada ha compartido escenario con artistas tan diversos como Alan Stivell, Luz Casal, Celtas Cortos o Eduardo Falú. En Womad actuaron junto a Shooglenifty, Capercaillie, Afro Celt Sound System y Jaled. Otros de los grandes eventos de las islas en los que ha participado son los festivales Sabandeño, Veneguera, San Borondón o Atlántica. En su ya habitual Concierto de Reyes, en el Parque San Telmo de Las Palmas de Gran Canaria, Non Trubada congrega siempre a miles de personas. En diciembre de 2004 nace Blanco, el primer disco de un proyecto que contendrá otros tres trabajos más, Amarillo, Azul y Verde, que nace con la vocación de convertirse en un recorrido alegórico por los colores de la bandera canaria a partir de la búsqueda de las raíces de la cultura popular del Archipiélago. Luis López (laúd, buzuki, mandolina y voz), Fermín Rodríguez (guitarra, timple y voz), Samuel Pérez (acordeón), Carlos Marrero (violín) y Nacho Rodríguez (flauta) forman el grupo.

Chocolate Sexy es un proyecto que surge de la experiencia de miembros destacados dentro de la cultura hip hop majorera, que deciden unir fuerzas y acentuar el lado más divertido y festivo de sus habilidades al micrófono. En los platos giradiscos se caracterizan por los ritmos frescos a los que dan un toque de picante en las letras. Sin parar de buscar fórmulas que involucren a los asistentes en cada show, utilizan el rap como vehículo de mensajes calculados, llenos de léxico canario y conceptos comunes a varias de las últimas generaciones de majoreros, que representan, más que un simple guiño, un reflejo de la conexión con la isla, siempre presente de alguna forma en su obra. Destacan por su vocación por el verso ingenioso que quiere hacer bailar y pensar al mismo tiempo, en una mezcla original de beats y riddims con matices de scratch. El grupo está compuesto por Keroi (Reverendo Brown), El Yeti (Le Chocolatier aka Gilo) y DJ Kenny Mannis aka ArteFacto Giratorio.

El FEM 2019 también contará con las selecciones musicales de Rigo Pex aka MENEO, musicólogo, performer y productor guatemalteco residente en Madrid, que acuñó el término electropical para describir su música, formando parte de la primera ola de productores globales que mezclaron estilos de baile electrónico con ritmos tradicionales y samples de latinoamérica como la cumbia, el merengue y el dembow. Saltó a la fama gracias al directo donde utiliza una gameboy como instrumento, siendo sus shows una descarga performativa contundente. En el 2008 su primer disco de estudio Santa Nalga fue masterizado por el sello del famoso Diplo, Mad Decent, con el cual entró al circuito internacional que le ha llevado a tocar en más de 30 países y en festivales internacionales como SxSW, Sónar, Primavera Sound, Electric Picnic, Dour, Transmusicales; y Dj Benas aka Mister Tropical, alter ego artístico de Rubén Herrán, director de la compañía andaluza Rootsound Music. Sus eclécticas sesiones condensan el conocimiento que le han dado sus viajes alrededor del mundo y alrededor de las redes transfronterizas en búsqueda de los sonidos de raíz contemporáneos más originales y festivos. Durante su actuación se podrán escuchar nuevos ritmos procedentes de África, Caribe, Sudamérica, Mediterráneo o desde la misma Andalucía. En su sesión sonarán algunas rarezas y remixes de algunos de los artistas de su compañía, como Quantic, Throes + The Shine, A- WA, Balkan Beat Box, Ghetto Kumbé, La Yegros, Eskorzo, Los 300, The Skatalites o The Souljazz Orchestra.





Para más información: