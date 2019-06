Fuerteventura.- El CD FuerteMotor inicia los preparativos de la Subida de Betancuria

Fuerteventura.- Será la quinta prueba del Campeonato DISA de Canarias de Montaña y la sexta del Provincial de Las Palmas. Tendrá lugar el sábado 20 de julio y contará con el apoyo de Naviera Armas, empresa que ofrecerá un descuento del 25% para los equipos de otras islas.





Con ello, el CD FuerteMotor quiere incentivar la participación y que la cita sea todo un éxito a nivel organizativo y de convocatoria. Una temporada más, el CD FuerteMotor se pone manos a la obra para llevar el automovilismo sobre asfalto a su isla. La séptima edición de la Subida de Betancuria, de nuevo puntuable para el Campeonato DISA de Canarias de Montaña y para el Campeonato de Las Palmas, se celebrará en su integridad el sábado 20 de julio como quinta y sexta estación, respectivamente, de los certámenes señalados.





El periodo de inscripción ya se ha abierto y permanecerá así hasta el viernes 12 de julio a las 20:00 h. Para rellenar el formulario on-line, los equipos pueden dirigirse a la web oficial, www.fuertemotor.es, o bien a la plataforma creada por www.vmrm.net. Los derechos de inscripción se han fijado en 240 euros a nivel general y en 220 euros para aquellos equipos sujetos al certamen promocional de montaña organizado por la FALP.





Por segundo año consecutivo, Naviera Armas vuelve a colaborar de una manera importante con esta prueba que organiza el CD FuerteMotor. Así, la compañía canaria ofrece unos descuentos del 25 % sobre la tarifa sobre la tarifa general vigente. La organización recuerda que, para beneficiarse del descuento, no se tramitará ninguna solicitud que no tenga todos los datos bien cumplimentados y, las mismas, deben realizarse antes del viernes 12 de julio.





El impreso de solicitud puede descargarse en las dos webs oficiales y enviarlo al e-mail info@fuertemotor.es. Después de lo sucedido en la edición de 2018, en la que apenas salieron la mitad de los equipos inscritos -sólo uno había informado de su ausencia-, el CD FuerteMotor informa que únicamente aparecerán en la relación provisional, y también en la lista oficial definitiva, aquellos que hayan cumplimentado debidamente el formulario on-line, lo que también incluye el pago de los derechos de inscripción.





En la misma línea, para garantizar un interesante desarrollo de la prueba, el CD FuerteMotor ha establecido un mínimo de 15 participantes confirmados a fecha de 12 de julio. “En 2018, nosotros y los aficionados nos vimos perjudicados por una lista de autorizados a tomar la salida que en poco o nada se parecía a la lista de inscritos. Nos llevamos una desilusión y creo que muchos equipos no obraron bien al no comunicarnos su ausencia”, recuerda José María Umpiérrez, presidente del CD FuerteMotor. “Por esa razón, desde el Club hemos tomado estas medidas mínimas, por respeto a los aficionados majoreros y para que nuestro trabajo no se vea diluido, como el año pasado, con menos de diez equipos clasificados cuando la inscripción fue de casi el doble”, señala el máximo responsable de esta prueba de montaña.





La VII Subida de Betancuria es posible gracias Ayuntamiento de Betancuria, DISA, Mitsubishi Motors – Fránquiz Automoción, Naviera Armas, Aluminio y Cerrajería Araya AluseFuer, CreArte Rotulación – Impresión Digital, Ambis Arquitectura & Consulting, Imprenta Hermanos Umpiérrez, Tapicería Maxorata, además de Protección Civil, Policía Local, la FALP y la FCA.