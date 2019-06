Fuerteventura.- Corralejo : Viernes 28 de junio fecha final para inscribirse embarcaciones interesadas en la Procesión Marítima de las Fiestas del Carmen

Fuerteventura hasta este viernes día 28 de junio podrán inscribirse con el Ayuntamiento de La Oliva las embarcaciones interesadas en participar en la Procesión Marítima de las Fiestas del Carmen





Dentro de este plazo, los patrones podrán inscribirse en la Concejalía de Festejos (La Oliva), y en Corralejo, en la Tenencia de Alcaldía o en la Cofradía de Pescadores. A partir de ese momento, la inscripción será directamente a través de la sede electrónica de Capitanía Marítima





La Oliva, a 26 de junio de 2019. El Ayuntamiento de La Oliva informa que hasta este viernes día 28 de junio, permanece abierto el plazo de inscripción para las embarcaciones interesadas en participar en la procesión marítima de la Virgen del Carmen, programada el día 16 de julio.





Los patrones interesados podrán inscribirse hasta las 11:00 horas de ese día, en las oficinas de la Concejalía de Festejos del Ayuntamiento, en La Oliva, y en Corralejo en la Tenencia de Alcaldía y en la Cofradía de Pescadores. El formulario de inscripción se facilitará en estas tres dependencias.

Tras organizar una reunión con escasa asistencia este pasado lunes, la Concejalía de Festejos recuerda que este trámite es fundamental para poder organizar el dispositivo de seguridad y garantizar que el evento se desarrolla de manera segura.





Una vez finalizado este plazo, establecido por Capitanía Marítima, las embarcaciones deberán inscribirse directamente a través de la sede electrónica de esta entidad.

A continuación, se recuerdan los requisitos de seguridad establecidos para la celebración de este evento:





Normas de Seguridad en la Procesión Marítima





Solo tendrán permiso las embarcaciones inscritas.





Antes y durante el desarrollo del evento el patrón de cada una de las embarcaciones estará sujeto al cumplimiento de las instrucciones de la organización y del coordinador de seguridad.

Los patrones deben poseer la titulación en vigor adecuada para gobernar el buque. Embarcaciones, equipos y aparatos deben reunir las condiciones técnicas adecuadas para la navegación, cumpliendo todos los requisitos que les sean exigibles en la legislación vigente, así como las embarcaciones se encuentren cubiertas por una póliza de seguro o garantía de seguridad en vigor.





No deberán acercarse a una distancia inferior a 50 metros de la orilla de la playa.





Queda totalmente prohibido el embarque y desembarque de personas por cualquier otro sitio que no sea la zona de pantalanes del Puerto Deportivo de Corralejo.





Queda totalmente prohibido subir a bordo a más personas de las que puedan ser embarcadas. Para embarcaciones de recreo, no más de lo in dicado en el certificado de navegabilidad y/o la hoja de asiento de la propia embarcación, y, para buques pesqueros, el número máximo de personas.

(N) sobre la cubierta no será superior a: N = Eslora total (metros) x Manga (metros) x 0,5.





Queda prohibido el embarque o estancia a bordo de cualquier persona cuyas facultades se encuentren mermadas o disminuidas por efectos de bebidas alcohólicas o sustancias psicotónicas de cualquier tipo.





No podrán embarcar personas menores de edad ni personas discapacitadas que no puedan valerse por sí mismas, si no van acompañados de una persona mayor de edad responsable de los mismos.

Las personas embarcadas no estarán autorizadas para el lanzamiento de cohetes, petardos u otros ingenios luminosos o explosivos, ni podrán acceder con ellos a las embarcaciones, salvo que su utilización sea consustancial a las motivaciones tradicionales que fundamentan la conmemoración de una efeméride y se realice conforme a las instrucciones de seguridad que imparta el patrón de la embarcación.





Aquellas embarcaciones con música deberán tenerla apagada desde la llegada de la virgen al Muelle Chico hasta que regrese nuevamente a la playa.