Fuerteventura.- Artículo de opinión de Pedro Amador, candidato por En Marcha a la alcaldía del Ayuntamiento de La Oliva

Con la perspectiva del tiempo que ha pasado desde la cita que tuvimos con las urnas el pasado 26 de mayo, quiero dirigirme a los vecinos del municipio de La Oliva para darles las gracias, sobre todo a las 6.930 personas que ejercieron su derecho al voto y, de manera especial, a las 1.160 que lo hicieron a EN MARCHA.





Esos votos nos convirtieron en la segunda fuerza política, obteniendo 4 concejales. A pesar de su juventud, este proyecto ha conseguido llegar a los vecinos y convertirse en una verdadera opción de cambio, una alternativa de gobierno. Lo hemos conseguido con sus votos, pero también gracias al trabajo incansable y desinteresado de un magnifico equipo que forma esta candidatura, además de los voluntarios, interventores y apoderados, equipos de redes sociales… gracias.





Comprenderán la alegría por el resultado, pero también la enorme responsabilidad que ello supone. Idaira Rodríguez, Fiamma Guerra, Jero Lozano y yo mismo pasamos a formar parte del grupo de 21 concejales que conforman el Ayuntamiento de La Oliva, lo hacemos con ilusión y con mucha responsabilidad, con un alto sentido del honor que encarna trabajar por el pueblo en el que uno vive y quiere vivir.





El resultado de estas elecciones no deja ninguna mayoría absoluta, sino que será necesario llegar a acuerdos para garantizar la gobernabilidad. Debería ser la candidatura más votada quien inicie las negociaciones para intentar construir esa mayoría, aunque sobre esto no hay nada escrito, sino que aquellos que sumen la mayoría de once concejales serán los que puedan gobernar.





Entenderán que nos presentamos a estas elecciones para gobernar, para poder poner La Oliva en Marcha. Pero, estoy seguro que comprenderán, también, que no todo vale con tal de estar en el gobierno. Nuestro partido ha abordado el escenario actual y no está dispuesto a formar gobierno con determinados candidatos a la alcaldía que han basado su acción de gobierno y su campaña electoral en el acoso y derribo a nuestro partido y a este candidato de manera específica.





El próximo 15 de junio se constituyen los nuevos ayuntamientos resultantes de estas elecciones, llegados a ese día veremos cómo se conforman las mayorías. Nos toque gobernar o ser oposición, lo vamos a hacer fiel a nuestros principios y leales a nuestros compromisos adquiridos con la ciudadanía.





Insisto, muchas gracias por su participación y su apoyo. Nos seguirán encontrando en las calles y en las redes sociales. Nos ponemos a la disposición de todos los vecinos para seguir trasladando sus propuestas y sus inquietudes al Ayuntamiento de La Oliva. Seguimos En Marcha.









PEDRO AMADOR JIMÉNEZ