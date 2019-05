Vox agradece el apoyo recibido en Fuerteventura : “La formación supera en la isla los 3500 sufragios”.

Desde la formación se valora el papel clave de equipo de personas que forman VOX en Fuerteventura, la suma del trabajo de toda la militancia les ha permitido plantar cara y enfrentar unas elecciones frente a partidos mucho más asentados y con más recursos. El esfuerzo de todos les ha permitido crecer gracias a una ilusión extrema. Estan orgullosos del Papel de sus candidatos, pero también el de los afiliados, apoderados y personas que han arrimado el hombro porque creen que VOX es futuro.



La formación obtuvo más de 3500 sufragios en la isla de Fuerteventura al Congreso, derrotando en la Capital a Coalición Canaria, y más de 2600 votos al Senado consolindandose como una Fuerza en ascenso. Igualmente con 24 diputados irrumpe por primera vez en el parlamento Español con más de 2 millones y medio de votos.



En Fuerteventura se analizan los resultados con humildad y señalando el coordinador y candidato al Cabildo Alvaro Sanz: “Asumimos los resultados con humildad y agradecimiento, vamos a seguir trabajando para asegurar la presencia de Vox en las principales Instituciones Majoreras”.



Vox insiste que el objetivo principal es el mismo, queremos desalojar a Coalición Canaria de las Instituciones, no vamos a pactar con ellos como tradicionalmente han hecho PSOE o PP, la gente tiene que tener claro que somos gente seria que persigue un cambio en la isla, no un pacto que nos garantice cargos. La formación Vox agradece el apoyo recibido en las urnas de Fuerteventura a la ciudadanía en las elecciones del 28 de Abril de 2019. Vox a demostrado con los más 3500 sufragios obtenidos que es una fuerza en ascenso.Desde la formación se valora el papel clave de equipo de personas que forman VOX en Fuerteventura, la suma del trabajo de toda la militancia les ha permitido plantar cara y enfrentar unas elecciones frente a partidos mucho más asentados y con más recursos. El esfuerzo de todos les ha permitido crecer gracias a una ilusión extrema. Estan orgullosos del Papel de sus candidatos, pero también el de los afiliados, apoderados y personas que han arrimado el hombro porque creen que VOX es futuro.La formación obtuvo más de 3500 sufragios en la isla de Fuerteventura al Congreso, derrotando en la Capital a Coalición Canaria, y más de 2600 votos al Senado consolindandose como una Fuerza en ascenso. Igualmente con 24 diputados irrumpe por primera vez en el parlamento Español con más de 2 millones y medio de votos.En Fuerteventura se analizan los resultados con humildad y señalando el coordinador y candidato al Cabildo Alvaro Sanz: “Asumimos los resultados con humildad y agradecimiento, vamos a seguir trabajando para asegurar la presencia de Vox en las principales Instituciones Majoreras”.Vox insiste que el objetivo principal es el mismo, queremos desalojar a Coalición Canaria de las Instituciones, no vamos a pactar con ellos como tradicionalmente han hecho PSOE o PP, la gente tiene que tener claro que somos gente seria que persigue un cambio en la isla, no un pacto que nos garantice cargos.