Oasis WildLife Fuerteventura y AAP consiguen un nuevo hogar para el macaco japonés aislado en Lanzarote

Un centro que no ha podido mantenerse

El propietario del centro clausurado de Guinate Park ha cedido este ejemplar al no poder hacerse cargo de él, tras el cierre voluntario del parque, a favor de AAP y adquirido su compromiso de no volver a adquirir animales. Tras meses de inactividad, el centro de Lanzarote se vio obligado a cerrar sus puertas definitivamente y ceder los animales que éste poseía a los escasos centros españoles que se ofrecieron a ayudarle.



El objetivo de todos los implicados en este rescate, incluido el propietario, ha sido siempre que el macaco encuentre un centro zoológico final adecuado que garantice su rehabilitación y bienestar, y su sociabilizancion con animales de su especie. "La cooperación entre todos los implicados ha sido fundamental para que este rescate haya sido un éxito", ha señalado Belén Roca.