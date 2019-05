Independientes de Fuerteventura no pedirá el voto para apoyar a ninguna fuerza política el 26 de mayo.

El partido Independientes de Fuerteventura no concurrirá a las próximas elecciones municipales e insulares del 26 de mayo y no pedirá el voto a sus afiliados y simpatizantes para apoyar a otra fuerza política.

Así lo ha transmitido la Secretaria General de IF, Almudena Montserrat quien además manifestó “que una vez finalizado el acuerdo de coalición electoral en la pasada legislatura, donde se concurrió junto con Nueva Canarias, obteniendo unos buenos resultados, y manteniéndose fieles al lema de IF, “Gente de palabra”, desde el primer hasta el último momento, por lo que, después de muchas deliberaciones se optó por no concurrir a estos comicios electorales”.





Desde Independientes de Fuerteventura, se valora de forma positiva la gestión desde la oposición, llevada por el concejal Gadifer Saavedra, siendo uno de los concejales de la oposición mejor valorados en el municipio de Puerto del Rosario, quien desde el comienzo de la legislatura ha mostrado su disponibilidad, trabajando en pro de un municipio mejor.