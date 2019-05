Fuerteventura.- Tuineje solicita por tercera vez al Cabildo y al Gobierno de Canarias que se impliquen con el Festival Arena Negra 2019

Fuerteventura.- Frente al silencio mostrado con el Festival del municipio de Tuineje, de carácter abierto y gratuito, la Consejería de Turismo, Cultura y Deportes del Gobierno canario ya ha aportado 150.000 euros al Isla Bonita Love Festival 2019 de La Palma, que es de pago, para que cierre sus cabezas de cartel









El Ayuntamiento de Tuineje ha vuelto a solicitar por tercera vez en lo que va de año la firma de los convenios con el Cabildo de Fuerteventura y la Consejería de Turismo, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias para garantizar la aportación económica de ambas instituciones en el Festival Arena Negra 2019. La última de las peticiones se formuló el pasado 9 de mayo, aunque Tuineje ha presentado la solicitud en los registros de ambas administraciones en dos ocasiones más: el 17 de abril y el 8 de marzo.





Frente al silencio mostrado por el Ejecutivo canario con el Festival Arena Negra, desde principios de abril el festival palmero Isla Bonita Love Festival 2019, de pago y en recinto cerrado, ha podido presentar a sus cabezas de cartel gracias, entre otros motivos, a la aportación económica del Gobierno de Canarias, que asciende a 150.000 euros (aunque el presupuesto total del Festival asciende a 800.000 euros aproximados). Ese dinero ha permitido a la organización palmera cerrar acuerdos con artistas de la talla de Mónica Naranjo y Prince Royce, cuya presencia ya ha sido confirmada ante los medios de comunicación. “Desgraciadamente vemos, sin ninguna sorpresa para nosotros, cómo la Consejería de Turismo, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias mira para otro lado cuando se refiere al Festival de Música de Gran Tarajal y Tuineje, que es abierto y gratuito, a pesar de que la Directora General de Promoción Turística adscrita a esa Consejería es del municipio de Tuineje”, señala el Alcalde de Tuineje, Sergio Lloret.





El Ayuntamiento de Tuineje recuerda que, mientras que el Cabildo de Fuerteventura aportó 300.000 euros al Festival Arena Negra 2018, la cantidad destinada por el Gobierno de Canarias fue de 0 euros. “A pesar de que la Directora General de Promoción Turística, Candelaria Umpiérrez, confirmó en rueda de prensa que el Gobierno aportaría 30.000 euros procedente de la Vicenconsejería de Cultura, la realidad es que el Festival del municipio no vio un solo euro del Gobierno de Canarias y esa partida la tuvo que asumir el Ayuntamiento de Tuineje a través de una modificación de crédito que se aprobó en pleno el mismo día que arrancaba el Festival”, recuerda el Alcalde de Tuineje, quien añade que, “para justificar su dejación con Gran Tarajal y con Tuineje, alegaron que no habíamos presentado la documentación en tiempo y forma, lo que es falso, porque se tramitó paralela a la del Cabildo de Fuerteventura, con quien no tuvimos ningún tipo de reparo que subsanar”.





Para la edición 2019 del Festival Arena Negra, el Ayuntamiento de Tuineje ha solicitado que la colaboración del Cabildo ascienda a 300.000 euros, los mismos que en 2018, mientras que la del Gobierno de Canarias sea de 60.000 euros, “el doble de lo comprometido en la primera edición del Festival y que nunca llegó, por lo que entendemos que se nos debe, sobre todo cuando existía un compromiso firme por parte de la Directora General, Candelaria Umpiérrez, que nunca cumplió. Entendemos que no debería de existir ningún inconveniente ya que es una cantidad muy por debajo de la que destina el Gobierno al Festival de La Palma”, asegura Lloret.





El Festival Arena Negra, cuya primera edición congregó sobre la playa de Gran Tarajal a más de 22.000 personas, tiene previsto que regrese a la arena volcánica de este enclave marinero los próximos 31 de octubre y 1,2 y 3 de noviembre.