Fuerteventura.- Tuineje con dignidad, sin tránsfugas por Juan Alonso Ávila

Como secretario local de CC en Tuineje creo que es necesario aclarar algunas cuestiones a la ciudadanía sobre nuestra dinámica interna como partido, porque nos negamos a aceptar como normales unas actitudes y formas de comportamiento que, desde nuestro punto de vista, no son dignas.

En primer lugar nos gustaría aclarar que el actual alcalde D. Sergio Lloret fue afiliado de Coalición Canaria hasta apenas 24 horas antes de presentarse con otra formación política. Para nosotros es un tránsfuga, con todas las letras, porque no ha renunciado a su acta, pese a que en su momento se comprometió por escrito a hacerlo.

D. Sergio Lloret no ha querido participar nunca en las reuniones y debates celebrados en Coalición Canaria de Tuineje. Desde su toma de posesión como alcalde no ha informado ni se ha reunido con los compañeros. Nunca. Su única comunicación ha sido a través de teléfono con quien suscribe, y en muy contadas ocasiones.

No quiso presentarse como candidato en el proceso previo de elección de candidaturas que se abrió en CC Tuineje. Por eso creemos que tenía preparada perfectamente su hoja de ruta, buscando echadero en otro partido político en el que no se le exigiera dar cuenta de su trabajo. ¡Qué lo disfruten quienes ahora le dan sombra!

D. Christian Cabrera sí presentó su baja en CC antes de anunciar su incorporación a otro partido político y entregó su acta... Queremos aclarar que antes había planteado que él quería un puesto asegurado en las listas electorales de CC, y que si no era así cambiaría de partido. Lo hizo.

No emplearé más tiempo en detallar el comportamiento político de estas personas. Allá cada uno con su conciencia.

No se ha cumplido el programa electoral. El Plan General sigue sin tramitarse, guardado en un cajón. La Residencia de Mayores de Gran Tarajal, cuatro años después sigue sin solar. La avenida marítima de Gran Tarajal paralizada y con el dinero perdiéndose año tras año. La avenida de Giniginamar, a medio hacer por el entorpecimiento permanente del alcalde. La inversión para la travesía de Tuineje, a punto de perderse.

Ha intentado recuperar el proyecto industrial de Agando, que el pueblo rechazó masivamente. Quiere una gran zona industrial nueva en ese valle, cuando los polígonos industriales ya existentes no están ocupados ni al 30%

Mientras tanto, las pymes del municipio ignoradas. Los despachos técnicos locales, no son ni invitados a presentar ofertas. Y los proyectos, pagados por todos, se encargan donde dice el alcalde… para guardarlos en alguna gaveta.

Esa no es la gestión que propuso Coalición Canaria. Esas no son nuestras formas. Eso no es lo que necesita Tuineje.