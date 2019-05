Fuerteventura.- Triatleta de Corralejo Daniel del Toro es el Ironman español número uno en el ranking AWA y 27 del mundo absoluto

El Ayuntamiento de La Oliva ha reconocido la trayectoria de este "atleta excepcional que ha completado 11 Ironman en su carrera", finalizando el año pasado entre los 27 mejores del mundo dentro de una prueba en que participan 100.000 competidores cada temporada





La Oliva, a 7 de mayo de 2019. El triatleta natural de Corralejo, Daniel del Toro, completó la última temporada del Ironman en el primer puesto entre todos los españoles del ranking AWA, y en el número 27 absoluto entre los alrededor de 100.000 competidores que participan cada año en el circuito de esta competición, considerada una de las más duras y prestigiosas del planeta.





Tras unos duros inicios, en que una grave lesión siendo muy joven le apartó del deporte durante siete años, teniendo que superar hasta siete operaciones, del Toro ha completado esta prueba en once ocasiones desde 2013 hasta la actualidad, finalizando siempre en al menos segundo lugar en este llamado ranking AWA (All World Athlete) que establece la entidad organizadora del Ironman, la World Triathlon Corporation.





Tres entrenamientos al día, o competiciones que pueden durar entre nueve y quince horas, son los retos que debe superar cualquier participante del Ironman. Si las distancias estándar de un triatlón son 1.500 metros de natación, 40 kilómetros de ciclismo y 10 kilómetros de carrera, en el Ironman hay que cubrir 3.860 metros de natación, 180 kilómetros sobre la bicicleta y, para finalizar, nada menos que un maratón, 42,2 kilómetros de carrera.





Daniel del Toro es el único majorero que ha completado la prueba en once ocasiones, dos veces en Sudáfrica, Mallorca y Zúrich, una en Frankfurt y cuatro en Lanzarote, finalizando siempre en el top ten de españoles de su categoría, y dentro de un circuito en que participan hasta 100.000 personas cada temporada.





También ha conquistado un cuarto puesto en el Ultraman de Mallorca de 2018, y completado numerosos medios Ironman, maratones, medias maratones y triatlones olímpicos y sprint, siempre llevando consigo el nombre de Fuerteventura, de La Oliva y de Corralejo, y costeándose él mismo todas las competiciones.





Para alcanzar estas metas, del Toro explica que "me levanto muy temprano para el primer entrenamiento, porque hacemos dos o tres sesiones al día". La recompensa, dice, "llega en las carreras", que "las sufres durante todo el recorrido, hasta al final que empiezas a disfrutar". Esto es así "en mi caso particular, porque también hay muchos que quieren participar y disfrutar el recorrido. Pero a mí me gusta competir, superarme a mí mismo, ¡así que estoy sufriendo casi toda la carrera!", comenta riendo.





En el reconocimiento brindado recientemente por el Ayuntamiento de La Oliva, el alcalde Isaí Blanco valoró que "nos encontramos ante un atleta excepcional", destacando la concejala de Deportes, Gleiber Carreño, "el orgullo que supone tener en nuestro municipio a Daniel del Toro, sin duda alguna, un ejemplo a seguir por todos los deportistas". Además de practicar deporte, del Toro está ligado a este mundo como presidente del Club Tridan de triatlón, que tiene unos 70 socios, y a través de la tienda Deportiva Dany Sport, negocio familiar que es una referencia en Corralejo y que tiene una amplia trayectoria apoyando y promocionando eventos deportivos.





Daniel del Toro responde humilde a los elogios, "Me conformo con dar ejemplo a los chiquillos míos, que me acompañan muchas veces, porque para mí solo participar en estas pruebas ya es un logro".





Y, ¿qué significa el deporte para este atleta? " Para mí es una forma de vida . Estamos acostumbrados a educar para ganar, pero en realidad perdemos más de lo que ganamos. Ni siquiera los iconos del deporte lo ganan todo, y antes de llegar a lo más alto, tuvieron que perder. Por eso creo que deberíamos educar a la gente, y sobre todo a los más pequeños, para que aprendan a valorar el esfuerzo del día a día, y a sacrificarse para intentar ganar. Todo el mundo se fija en los campeones, pero puede haber diferencia de pocos segundos con los que llegan detrás, cuando el entrenamiento y el sacrificio es el mismo", reflexiona.

La carrera deportiva de Daniel iba encaminada al fútbol, e incluso la Unión Deportiva Las Palmas llegó a interesarse por ficharle. Pero una desafortunada lesión de cadera le apartó del deporte durante siete años. Siete operaciones después, cuatro de cadera, una de rodilla y dos de tobillo, a los 26 volvió a jugar, colgando las botas a los 34 años, momento en que comenzó a interesarse por otros deportes.





"Cuando estaba terminando de jugar al fútbol vi una carrera de diez kilómetros y me dije, el año que viene la hago. Comencé a correr y a entrenar con Roberto Núñez, que fue quien me metió el gusanillo del triatlón. Y así hasta ahora". De esas primeras carreras de atletismo, medias maratones y similares, en un par de años ya estaba haciendo triatlón, hasta llegar al día de hoy, obteniendo grandes resultados en pruebas internacionales.