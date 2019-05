Fuerteventura.- Pablo Pérez, de jugar en las fiestas de Corralejo internacional con la Selección Española de Fútbol Playa

Fuerteventura.- El Ayuntamiento de La Oliva ha reconocido al futbolista de Corralejo por su carrera profesional. Acumula títulos de fútbol once, fútbol sala y fútbol playa en países de todo el mundo, y actualmente milita en clubes de cinco países





También ha iniciado en su tierra natal una escuela, y cree firmemente que "Fuerteventura puede ser un referente mundial del fútbol playa"





La Oliva, a 22 de mayo de 2019. La de Pablo Pérez es una de esas historias de sacrificio, superación, talento y logros deportivos que solo pueden contarse los grandes campeones. De jugar un torneo de fútbol playa en las Fiestas del Carmen de Corralejo, en tres meses ya era campeón de Canarias, en un año competía con el equipo campeón de España, y en dos años estaba en la Selección Española.





Aquel torneo de pueblo fue en el año 2011, y a punto de cumplirse ocho años de aquello, Pablo Pérez ya forma parte de ese reducido grupo de futbolistas majoreros que ha desarrollado una carrera profesional, acumulando una trayectoria por clubes de toda Europa, y un interminable palmarés en fútbol once, fútbol sala y sobre todo fútbol playa, una disciplina para la que tiene cualidades innatas.





En fútbol playa, cuenta con más de treinta convocatorias con la Selección Española (4º en una Eurocopa), es bicampeón de la liga italiana, la más importante del mundo, campeón de la liga española, y campeón de la Copa de América y del US Open, además de máximo goleador y mejor jugador en incontables torneos. En fútbol sala, ha sido campeón de la liga inglesa, entre otros muchos títulos.





A sus 34 años le queda cuerda para rato, militando a día de hoy en cinco clubes de otros tantos países al mismo tiempo, y hace dos años ha iniciado un interesante proyecto de formación, la Escuela de Tecnificación y Fútbol Playa Pablo Pérez, que ya tiene a 70 niños y niñas entrenando, y controlando el cupo para prestarles una buena atención. Es el resultado de contar al frente de este proyecto con uno de los referentes mundiales del fútbol playa.





Por todo ello, el Ayuntamiento de La Oliva brindó recientemente un merecido reconocimiento "a un gran jugador, pero sobre todo una gran persona. Pablo no sólo se preocupa de enseñar fútbol playa a sus alumnos, sino que les transmite también una filosofía de vida, de trabajo y de humildad que vale tanto como la propia actividad física", trasladó Isaí Blanco, alcalde de La Oliva. La concejala de Deportes, Gleiber Carreño, agradeció "la gran labor que está haciendo Pablo Pérez en la Escuela Municipal de Fútbol Playa, y le felicitó por una trayectoria profesional plagada de éxitos".





Pablo Pérez dirige la escuela que lleva su nombre desde su primer club, el Steaua Tirajana Club Deportivo, entidad deportiva originaria del sur de Gran Canaria que se ha traído consigo a Corralejo. Explica que su escuela es la única del mundo que funciona todo el año, "gracias a las condiciones que tenemos". "Con trabajo y un poco de apoyo, creo de verdad que Fuerteventura puede convertirse en un referente del fútbol playa".





Inicios









Pablo Pérez recuerda sus sorprendentes inicios en el fútbol playa. "Empecé jugando un torneo de las Fiestas del Carmen. Había venido un equipo que jugaba el Campeonato de Canarias, y como les ganamos, me invitaron a jugar con ellos". Ese equipo nunca había pasado de cuartos, pero con la incorporación de Pablo quedaron campeones ese mismo año, y él marcó 18 de los 19 goles de su equipo.





Gracias a esa actuación, se fijó en él un equipo del sur de Gran Canaria, bicampeón de liga en ese momento, y lo fichó para jugar con ellos. Era el Steaua de Tirajana CD, su mismo club a día de hoy. "Aquel primer campeonato de Canarias fue en el año 2011, en el 2012 jugué el campeonato nacional, y tras hacer una buena actuación con el Steaua, al año siguiente ya me llamó el seleccionador nacional, en 2013".





Resultó que Pablo Pérez tenía unas cualidades innatas para el fútbol playa, gracias a su gran físico, potencia y juego aéreo. "Metía goles de chilena cuando casi ni sabía hacerlas", dice riendo. "Me di cuenta que, si entrenaba en cuerpo y alma, me podía dedicar a esto. Me puse a entrenar mucho, yo solo, a fijarme en los mejores jugadores para hacer lo mismo, y conseguí subir el nivel".





"En unos meses pasé de jugar un torneo en las fiestas del pueblo a jugar el campeonato nacional, y aquí estoy".





Trayectoria internacional





A nivel internacional , Pablo Pérez acumula más de treinta internacionalidades con la Selección Española de Fútbol Playa. Con el equipo nacional ha sido campeón en su debut internacional en la Copa de Chile, campeón en dos fases previas de la Liga Europea, y ha disputado una Eurocopa, en la que España quedó cuarta.





A nivel de clubes, ha conquistado todos los títulos de la Liga de Italia, la más importante del mundo, siendo bicampeón de liga, bicampeón de la Supercopa, campeón de Copa y máximo goleador de una Supercopa.





En España ha sido campeón de liga con la UD levante, y tiene varios subcampeonatos. Ha sido máximo goleador en el Campeonato Territorial con la Selección Canaria, y también campeón de las Islas de Madeira. A nivel de Canarias, Pablo Pérez no tiene igual, siendo siempre campeón, mejor jugador y máximo goleador durante los últimos cinco años del Campeonato de Canarias de clubes.





En torneos internacionales, ha sido campeón de la Copa de América en California con el equipo portugués Nacional de Madeira (el primer equipo de Cristiano Ronaldo), siendo elegido el Mejor Jugador, máximo goleador del torneo y primer español en conquistar ese título, además de subcampeón, mejor jugador y máximo goleador del US Open.





Actualmente compite en ligas internacionales con cinco clubes distintos, el Levante UD en España, y otros cuatro en las ligas de Italia, Turquía, Portugal y Lituania, además de ser miembro de la Selección Española.





En España juega con la sección de fútbol playa de la UD Levante, uno de los principales equipos del país, disputando la Liga, la Supercopa y la Copa de España, además de las competiciones de clubes internacionales más importantes, como el Mundial de Clubes.





Con el ACD O Sótão de Nazaret, en Portugal, juega la liga portuguesa y la champions de fútbol playa, la Eurowinnners Cup. En Italia, está fichado en el Palazzolo Beach Soccer de la isla de Catania, disputando la Liga y Copa italiana. En Lituania compite con el FK Inkaras de Kaunas, con el que ya es campeón de copa esta temporada y con el que disputará la liga en verano. Y, por último, en Turquía, ha renovado con el Arsuz Beach Soccer para jugar el regional e intentar clasificarse para jugar la fase final de la liga turca, al igual que en temporadas pasadas.





Un futbolista polivalente





De la generación de 1985, se inició tarde en el fútbol playa, a los 27 años. Pero antes de eso ya era un buen futbolista. "Jugaba en primera regional de fútbol con La Oliva, y me llama un equipo de Segunda División de fútbol sala de Gran Canaria, llegando a disputar el ascenso a Primera".





Es decir, "pasé de primera regional a profesional de fútbol sala. Por aquella poca probé a entrenar con el UD Levante de Primera, pero no me convenció. Ya estaba compaginando el fútbol playa con el fútbol sala, y me llamó un equipo de la primera división inglesa de futbol sala", el Oxford City. "Una vez allí, me ofrecieron fichar también con el equipo de fútbol once, que jugaba en la liga equivalente a la Segunda B española".





"De repente me vi jugando con dos equipos profesionales, entrenando por la mañana con uno y por la tarde con otro, y jugando dos partidos los fines de semana". Allí consiguió también títulos, la Premier League y la FA Cup de fútbol sala inglesa, y se quedaron a las puertas de ascender a la New Power Champion League con el equipo de fútbol once.