Fuerteventura.- Juan Fernando López Aguilar advierte de “la derecha agresiva, pujante y eurófoba” a la que “debemos combatir en las urnas”

Así, abogó por una Europa progresista, con políticas sociales y económicas que sitúen a las personas en el centro, que sea verde, feminista, humana y socialista. El candidato llamó a votar “cuando hay cita con las urnas y no llorar al día siguiente”, como les ocurrió a muchos británicos tras “una dura campaña de fake news, noticias falsas y demagogia”. Asegura que el Reino Unido tomó una decisión “estúpida y no saben cómo salir de ella”. Pronostica que finalmente el # Brexit no se producirá y recuerda que los británicos “tienen una deuda de 53.000 millones de euros que deben saldar”.