Fuerteventura.- Isaí Blanco ( CC ) : "Finalizamos con el deber cumplido una legislatura que, desgraciadamente, empezó y termina con insultos de otros"

Fuerteventura.- "La Oliva ha dado giro de 180 grados en imagen, inversiones y compromisos cumplidos, aunque queda mucho por mejorar"





A veces hay que hacer un poco de memoria para valorar el momento en el que estamos. Hace apenas dos años, el Ayuntamiento de La Oliva era un sinfín de gritos, acusaciones, alcaldes insultándose, escándalos y denuncias de todo tipo…





A día de hoy, al municipio le queda mucho por mejorar, pero la realidad es que el cambio a nivel de imagen, para el ayuntamiento y también para el municipio, ha sido radical. Un giro de 180 grados.





Aunque muchos se han esforzado por hacer ver lo contrario, y esto ha sido lo más triste.





No me alcanza a contar las veces que me han señalado y me han acusado de incontables barbaridades.





Notas de prensa con insultos y acusaciones, miles ¿Casos en los juzgados? Ninguno. Ni a mí, ni a ninguno de los compañeros que se presenta conmigo, nos llamaron nunca a declarar. Sí consiguieron una cosa, colapsar al personal municipal con papeles y documentación para la Fiscalía. Y al final, nada, ninguno de esos "casos" existe.





Ayer me volvieron a insultar. Y aunque les ponga delante los informes que me piden, les da igual. Flaco favor le hacen a la política en general, y a La Oliva en particular, los supuestos perseguidores de la corrupción.





Por otro lado, con respecto a los casos judiciales que yo he presentado en estos dos años, lo hice cumpliendo con mi deber, porque no actuar sería, también, ilícito. Tres asuntos se han presentado en mi mandato, y los tres se han admitido a trámite. Un 100% frente al 0% de quienes me acusan. Tan mal encaminados, se ve que no vamos.





Y sin mencionar nunca a nadie. No lo hice en su día, ni lo voy a hacer ahora, porque a diferencia de los demás, creo que si alguien es culpable, lo debe decir la justicia.





Sólo sé que entramos a gobernar en un momento en que la política de la Oliva daba vergüenza, y con un ayuntamiento colapsado. Simplemente prometimos tres cosas, sanear las cuentas, aprobar un presupuesto y hacer una auditoría.





Los tres compromisos, se han cumplido con creces.





Dejamos adjudicados cuatro millones de euros en inversiones solo este año, algo que no se había visto nunca en este ayuntamiento. Y está aprobado también el trámite para adjudicar un contrato de limpieza, para tratar de resolver el principal problema del municipio.

Todos esos proyectos los intentaron paralizar, pero saldrán adelante, y la siguiente corporación cortará las cintas. Yo me sentiré satisfecho por el deber cumplido.