Fuerteventura.- Graffigna ( CC ) : Pájara necesita un plan de choque para acabar con los vertederos descontrolados

El candidato de Coalición Canaria Fuerteventura a la Alcaldía de Pájara, Miguel Ángel Graffigna, plantea la puesta en marcha de una campaña municipal de eliminación de vertederos y escombreras irregulares por todo el municipio, porque “no podemos normalizar la convivencia y proliferación de este tipo de basureros, que afectan a la calidad de vida de los vecinos y a la propia imagen turística del municipio”.



Miguel Ángel Graffigna apunta tres planos de actuación: “por supuesto que hay que eliminar los vertederos existentes, y que podemos ver por muchos puntos del municipio: en Guerepe, en Tierra Dorada muy cerca de la costa, etc. Pero también hay que actuar con contundencia contra los infractores, porque no no puede ser que paguen justos por pecadores. Y al mismo tiempo concienciar y crear áreas específicas mejor equipadas y ubicadas, que faciliten a los vecinos el depósito de residuos y basuras para su tratamiento”.