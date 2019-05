Fuerteventura.- El PSOE tiene razón: incumplimos la Regla de Gasto… pero en beneficio de los vecinos de La Oliva por Juan José Rodríguez

Como responsable de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de La Oliva, le tengo que dar la razón al Partido Socialista. El Ayuntamiento de La Oliva no ha cumplido con la Regla de Gasto ni con la Ley de Estabilidad Presupuestaria el año pasado. Pero, precisamente ha sido gracias a eso también que hemos aumentado el presupuesto un 60% en dos años, hemos adjudicado obras por valor de 5 millones, y hemos dejado el ayuntamiento con 12 millones de euros más para gastar de lo que nos encontramos.





Pero eso no significa que se haya quebrantado la ley, sino que hemos aprovechado las oportunidades que ofrecen las normas para dejar un A yuntamiento saneado. Este 2019, el A yuntamiento tiene un buen presupuesto, equilibrado en cuanto a ingresos y gastos, y en la senda de la estabilidad para los próximos años. Y como el PSOE pide, el siguiente paso es presentar un Plan Económico Financiero para justificar la actuación económica de 2018.





Efectivamente, el informe al que se refiere el PSOE es el cierre fiscal de 2018, en que el A yuntamiento superó en un 184% el dinero presupuestado. Se hizo público con este gobierno, sin importar que haya elecciones, porque somos transparentes y no tenemos nada que esconder.





Se superó el límite presupuestario utilizando el dinero del superávit, que hasta ese momento estaba inutilizado por esas mismas normas de contención, y así poder pagar las indemnizaciones por sentencias judiciales. Olvida mencionar el Partido Socialista que esa es la causa que recoge el Informe de Intervención, una "causa coyuntural".





Obviamente, se pagaron las indemnizaciones que nos pedían los juzgados, y se decidió no recurrir otras sentencias, con el voto en contra, entre otros, del PSOE ¿Y cuál fue el resultado? Que pudimos aumentar el techo de gasto de 19 a 31 millones. Fueron decisiones conscientes, y gracias a eso, el siguiente Gobierno en La Oliva, también si es socialista, podrá atender las demandas que tiene el municipio, que no son pocas.





Lo cierto es que no entendemos muy bien las propuestas del PSOE ¿Quizás piden no hacer caso a la justicia y no pagar las sentencias, o a lo mejor querían dejar el ayuntamiento como estaba, sin un presupuesto desde 2014 y sin capacidad de inversión?





Seguramente sea así, ya que votaron en contra los dos presupuestos que se elaboró desde la Concejalía de Economía y Hacienda. Resulta de lo más curioso, considerando que en los dos años de legislatura anteriores a entrar nosotros a gobernar, no se había presentado a debate en el pleno del ayuntamiento ningún proyecto de presupuestos.





Con todo el cariño, le explicaré al señor Julio Santana (PSOE) que la Ley de Estabilidad presupuestaria fue una medida anticrisis que se aprobó con el señor Mariano Rajoy, que sigue vigente, y que está ahogando a las corporaciones locales de toda España, porque no permite incrementar apenas los presupuestos, aunque las instituciones tengan dinero de sobra en su remanente de tesorería.





Desde Asamblea Majorera - Coalición Canaria, invitamos al Partido Socialista, ya que va a gobernar el país, a que revise de una vez por todas esta norma absurda en los tiempos que corren.





Porque ahora mismo desde las administraciones locales tenemos muchos problemas para devolver a la sociedad los impuestos que pagan los ciudadanos, un dinero ganado con el sudor de su frente.





Quien está sufriendo esta situación es la gente, así que pónganse las pilas.









Juan José Rodríguez

Concejal de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de La Oliva

Número 2 de la candidatura de Asamblea Majorera - Coalición Canaria al Ayuntamiento de La Oliva