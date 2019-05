Fuerteventura.- El Auditorio insular proyecta el 26 de junio el documental 'Los Reyes', dirigido por el dúo Bettina Perut e Iván Osnovikoff

El Auditorio insular de Fuerteventura, situado en Puerto del Rosario, acoge el día 26 de junio, a las 20.30 horas, la proyección del documental Los Reyes, dentro de las actividades organizadas por el Cabildo de Fuerteventura, a través de la Consejería de Cultura, que dirige Juan Jiménez.

El dúo Bettina Perut e Iván Osnovikoff, que dirige este documental, ha destacado por el riesgo y la creatividad en sus temas, tratamientos y puntos de vista. Con ocho largometrajes a su haber, su recorrido poético está lleno de puntos de giro y mutaciones que han acompañado las transformaciones tecnológicas y culturales de su época, desafiando las premisas más estables y conservadoras de aquello que se entiende por cine documental. Destacan en su filmografía títulos como Chi-chichi Le-le-le Martín Vargas de Chile (2000), Un hombre aparte (2002), Welcome to New York (2006) o Surire (2015). Los Reyes (2018) es su último largometraje.