Fuerteventura.- Coalición Canaria de Betancuria hace un llamamiento público en defensa de la normalización democrática en el municipio.

Fuerteventura.- Coalición Canaria de Betancuria son un equipo de compañeros con muy poca experiencia política previa, pero lo que les están comentando algunos vecinos estos días no puede ser aceptado como normal y por eso reaccionan públicamente: porque se niegan a callar.

Animamos a los vecinos de Betancuria a:

- No aceptar “consejos” ni “ayudas” de nadie para votar por correo, cuando no sea estrictamente necesario. Todos somos adultos y sabemos que en cualquier oficina de Correos se pueden hacer los trámites de forma individual sin la “mediación” de “almas caritativas”, del entorno de la administración, que se ofrecen incluso para poner las papeletas dentro de los sobres y acompañar a los vecinos hasta el interior de la oficina de Correos.

- No aceptar “indicaciones” o “sugerencias” procedentes del entorno de la administración sobre la conveniencia de que determinada persona o determinada fuerza gobierne en Betancuria tras el 26-M, porque de otra forma los trámites de las licencias o gestiones particulares no saldrán adelante. Se quedarían parados en una gaveta. El procedimiento administrativo es igual para todos y si detectamos algún tipo de “amenaza” al respecto, hay que denunciarlo.

-No admitir “presiones” o intentos de “chantaje” de votos a cambio de favores con gestiones, o facilitando recursos públicos para obras y trabajos particulares. Hay que denunciar y acabar con esas prácticas. Vengan de donde vengan. Si queremos que el municipio avance de verdad tenemos que desterrar estos comportamientos.

- Cada vecino es libre de recibir en su casa a quien quiera. Sin presiones. No podemos consentir que nadie, y sobre todo ningún político, “advierta” o “sugiera” a cualquier vecino que candidatos políticos le “conviene” o no recibir en su domicilio. Nadie. Sea quien sea. Vivimos en una Democracia y no podemos admitirlo.

Coalición Canaria en Betancuria anima a todas las fuerzas políticas a respetar estas indicaciones, y a entender que por encima de quién gane o pierda las votaciones del 26-M están los derechos de las personas.

De poco sirve obtener una alcaldía si ha sido conseguida con chantajes, presiones o extendiendo el temor entre el vecindario.