Fuerteventura.-CC : La verdad sobre las banderas azules de La Oliva

El anterior gobierno municipal de La Oliva no consiguió ninguna bandera azul. Simplemente las solicitó, sin tener previsto cómo mantenerlas pues sólo destinaban 20.000 euros al año en seguridad y vigilancia de playas, que no daba ni para el pago de un mes del servicio.





Una vez más hay que desmentir la demagogia y la mentira. El exalcalde Pedro Amador NO CONSIGUIÓ cuatro banderas azules. No es verdad. Su gobierno, no él, las SOLICITÓ. Es decir, presentó los papeles. No tenían previsto ni cómo mantenerlas, porque no dejaron ni partidas presupuestarias para servicios, ni para personal.





La Bandera Azul exigía cinco socorristas para las La Concha, Las Agujas y Corralejo Viejo, tres playas que no son de las consideradas peligrosas. Cuando el ayuntamiento tiene sólo 13 socorristas en plantilla para todas las playas del municipio.





No obstante, el nuevo gobierno municipal fue el que CONSIGUIÓ esas banderas azules, porque había que mantenerlas y dotarlas de recursos personales y materiales en seguridad y vigilancia.





Pero al año siguiente, tras lamentar un fallecimiento en El Burro, se decididó destinar todos los recursos humanos necesarios a las playas más peligrosas. Porque esa era la urgencia. Por eso con el actual gobierno, en 2018, se doblaron los socorristas en Grandes Playas y Piedra Playa en la temporada alta.





Y ahí están los resultados. Cero ahogados en las playas vigiladas en todo ese año y hasta el día de hoy. Y esta decisión no fue un capricho: se hizo lo que pedían los socorristas, darles mas recursos para hacer su trabajo y salvar vidas.





¿Que ustedes quieren hacer demagogia con las banderas? Pues es muy triste. Las vidas humanas son más importantes que una bandera. Por no hablar de que este sello está seriamente en entredicho. Decenas de instituciones de toda España se están saliendo, denunciando "El negocio y presunto fraude político de las Banderas Azules a puertos y playas bajo sospecha de presunta corrupción" de las banderas azules (Diario Marítimo, 2015).





Protestan por lo que consideran presión y casi extorsión del órgano privado que las gestiona, y que COBRA mucho dinero por ello.





Es LAMENTABLE tener que escuchar mentiras y demagogia de responsables públicos que se supone responsables. No lo son en absoluto.





Que expliquen cómo pensaban gestionar las banderas, si venían ejecutando un presupuesto de 2014, que venía de la legislatura anterior, y que estaba completamente obsoleto. Sólo preveían destinar 20.000 euros a este fin todo el año.

Nosotros explicamos lo que ha hecho el gobierno. Sanear el ayuntamiento. Y con el dinero previsto, está en el presupuesto de este año licitar un servicio de salvamento y socorrismo de 750.000 euros, para tener hasta 23 socorristas completamente equipados y con sus propios vehículos, terrestres y también marítimos, neumáticas y motos de agua para prestar un servicio de calidad y ofrecer verdadera seguridad a los turistas.

Invertir 750.000 euros en seguridad y salvamento en playas frente a los 20.000 que invertían Pedro Amador y sus socios. Esa es la diferencia.





Coalición Canaria de La Oliva