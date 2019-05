Fuerteventura.- Candi Umpiérrez ( CC ) presenta un proyecto para Tuineje “con gente que quiere a este municipio” frente “a los que han normalizado la dejadez y el abandono y la suciedad”

La candidata de CC al Ayuntamiento de Tuineje aclara que “con nosotros Agando no será industrial; las pymes y los pequeños comercios serán la auténtica prioridad económica porque reinvierten aquí sus beneficios”





“ No podemos aceptar como normal que la obras de la residencia de Mayores lleve años con presupuesto del Cabildo y del Gobierno, y no se haya hecho porque el Ayuntamiento no pone el solar. No es normal que el Auditorio de Gran Tarajal lleve meses cerrado por falta de preocupación de quienes dirigen el Ayuntamiento. No es normal que en Giniginamar hayan dejado la avenida a medias por falta de decisión. No es normal que en Tuineje estén a punto de perder 900.000 euros de inversión por falta de tomar una decisión en el Ayuntamiento… No es normal que la avenida de Gran Tarajal siga viendo pasar los años y los presupuestos, porque el alcalde no se decide..”. Candi Umpiérrez propuso anoche “reacción”, “trabajo” y “cariño por este municipio” para salir del abandono y la dejadez en la que el actual gobierno municipal tiene sometido a este municipio.

Durante el acto de presentación de la candidatura y del plan de trabajo de Coalición Canaria para el Ayuntamiento de Tuineje, la candidata a la Alcaldía indicó que “los que no trabajan, los que se han especializado en pintar rayas y dibujar parcelas sobre los planos, echan siempre la culpa de todo a los de fuera, mientras el dinero se pierde y los planes, planos y proyectos encargados y pagados se acumulan en las gavetas para nada”.

Explicó que “frente a quienes solo sueñan con el humo de un Agando industrial para atraer grandes multinacionales, nosotros comprometemos trabajo con los pequeños empresarios, con las pymes, con los ganaderos, los agricultores y los pescadores del municipio. Porque ellos sí dejan cada euro de su esfuerzo en crear riqueza aquí, en esta tierra, no se lo llevan fuera”.





Detalló acciones en cada una de las localidad del municipio y adelanto que en el caso del muelle de Gran Tarajal, “hay que ir a un proyecto de marina comercial, deportiva y de ocio, ganando un espacio importante para revitalizarlo y reorientarlo hacia la oferta de servicios, generando riqueza y movimiento en un entorno que es único en Canarias”.

Candi Umpiérrez se refirió también a Lola García, la candidata de CC a la presidencia del Cabildo de Fuerteventura, como “una mujer de este pueblo, de este municipio, que por primera vez en los más de 100 años de historia del Cabildo va a encargarse de dirigir el Cabildo Insular para todos los vecinos de esta Isla. Y lo va a hacer mejor que nadie, porque está capacitada de sobra para ello y tiene el mejor equipo”.





Por su parte, Lola García explicó que “tenemos la oportunidad de liderar un cambio en personas, en ideas y en actitudes, dejar atrás a quienes construyeron su carrera política buscando enfrentar y separar a la isla. Ahora es tiempo de cambiar formas y políticas, de aportar visión femenina tanto en el Ayuntamiento como en el Cabildo para trabajar con cariño por esta tierra”.

Puso como ejemplo el caso de la residencia de mayores de Gran Tarajal, planificada para prestar servicio a la población del centro y sur de la isla, “y que desde hace cuatro años tiene presupuesto para hacerse y ponerse en marcha, porque lo pone el Cabildo y el Gobierno de Canarias”. El Ayuntamiento solo debía facilitar el solar. Y se han dejado pasar estos cuatro años “con planes, trámites y promesas, pero lo cierto es que a día de hoy el solar no está disponible”.

Mario Cabrera, número uno de la lista insular al Parlamento de Canarias indicó por su parte que “Tuineje y Fuerteventura tienen la oportunidad de hacer borrón y cuenta nueva para ganar el futuro. Y de hacerlo de la mano de Candi y Lola, dos mujeres que quieren a este pueblo, que lo conocen porque han nacido y crecido aquí, pero que sobre todo sufren cuando ven cómo se ha querido utilizarlo para enfrentar y separar”.







Claves de trabajo de Coalición Canaria para el Ayuntamiento de Tuineje

- Hay que asegurar el funcionamiento eficaz de los servicios básicos municipales (limpieza, alumbrado, pavimentos, etc). Necesitamos servicios públicos de calidad, con personal y equipamientos suficientes.

- Es necesario un plan de renovación de los frentes marítimos de los núcleos costeros (avenidas, muelles y zonas anexas). Vamos a modernizarlos y ampliarlos para el disfrute de los vecinos y turistas.

-Trabajaremos para crear las condiciones para que se consolide la oferta turística del municipio (Las Playitas, Tarajalejo, Agando, Aceitún, Giniginamar y turismo rural). Hay un potencial importante que debemos desarrollar para diversificar la economía del municipio

- Coordinaremos con el Gobierno de Canarias el acondicionamiento y mejora del muelle de Gran Tarajal para su uso pesquero, deportivo y de cruceros.

- Vamos a trabajar en un Plan de recuperación y dinamización del núcleo de Tuineje para contribuir a su desarrollo, junto a los núcleos rurales del municipio.

- Mejorar, terminar y mantener en buen estado todas las infraestructuras e instalaciones deportivas del municipio. El deporte base será gratuito, porque lo entendemos como una herramienta de mejora social. Mejoraremos y rehabilitaremos las instalaciones deportivas existentes: Campos de lucha de Tesejerague, Tarajalejo, Las Playitas y Tuineje; campo de fútbol y zonas deportivas anexas de Tiscamanita; Techado de las gradas del campo de fútbol de Gran Tarajal; canchas deportivas de Tesejerague, Juan Gopar y Giniginámar; Adaptaremos y culminaremos el proyecto de la piscina de Tuineje para permitir su uso durante todo el año;Terminaremos y pondremos en funcionamiento la Ciudad Deportiva de Gran Tarajal.





- Crearemos nuevas instalaciones deportivas en el municipio: un campo de fútbol 11 y otro campo de fútbol 7 de entrenamiento con césped artificial en Gran Tarajal; un nuevo campo de lucha techado multiusos; una cancha de tenis en la localidad de Gran Tarajal; y un campo de bola canaria en Tesejerague





- Crearemos la Casa de la Juventud y un centro de asociaciones, que ayude a dinamizar la actividad cultural, social y juvenil.

- Mejoraremos las infraestructuras e instalaciones del municipio en general. Rehabilitaremos y mejoraremos los diferentes parques infantiles para asegurar el divertimento y seguridad de los más pequeños. Acondicionaremos los Centros Culturales para acercar las actividades lúdico-deportivas a los más pequeños del pueblo (Tarajalejo, Tesejerague, Giniginámar, Tequital, Las Casitas y Juan Gopar). Mantendremos los merenderos del municipio en óptimas condiciones y ampliaremos sus servicios

- Priorizaremos la dotación suficiente de medios materiales y personales para todos los servicios municipales (servicios sociales, cultura, deporte, jardines y oficinas municipales), porque eso repercute en la calidad de atención a los vecinos.

- Implantación y concienciación a la población y administración de la normativa europea en materia de medio ambiente (reciclaje, reutilización y reducción).

- Creación de un parking público en Gran Tarajal para responder a la importante carencia existente de aparcamientos.

- Residencia de Mayores en Gran Tarajal. Es imprescindible desbloquear ya el solar para poder empezar a construir la residencia cuanto antes.

- Gestionaremos con Puertos Canarios la concesión administrativa de los aledaños del Puerto Deportivo para desarrollar actividades lúdicas, recreativas, comerciales y de restauración. Creando una marina deportiva y comercial que dinamice el entorno.





La candidatura de Coalición Canaria al Ayuntamiento de Tuineje quedó conformada de la siguiente manera:





1. Candi Umpiérrez; 2. Pedro Cabrera; 3. Carmen Rita Oramas; 4. Martín Cano; 5. Yeray Hernández; 6. Jonathan Peña; 7. Carmen María Rodríguez; 8. Felipe Pérez; 9. José David Herrera; 10. Teresa López; 11. Killian Rodríquez; 12. Gerardo Mesa; 13. Merche García; 14. Nino Saavedra;

15. Noelia Sosa; 16. Rita Hernández Cubas; y 17. Maria del Carmen Martín Morillo.