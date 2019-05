Fuerteventura.- Cabildo, ayuntamientos y políticos deben unir fuerzas en la defensa del sector ganadero

Las medidas que se adoptan no son suficientes para garantizar un relevo generacional, y son muchos los ganaderos que están transmitiendo un mismo mensaje, al que me sumo, Cabildo, ayuntamientos y representantes políticos deben unirse en la defensa de medidas que permitan a la ganadería en la isla, ser una opción atractiva para los jóvenes, o si no estaremos hablando de un pasado que conocimos.