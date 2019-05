Fernando Enseñat ( PP ) :Quiero ser la voz en el Parlamento de una Sanidad Digna para Fuerteventura

"No me olvido de que 15.000 majoreros salieron a la calle para reclamar una Sanidad más digna para nuestra isla y en poco o en nada hemos mejorado desde entonces", asegura Enseñat.







10, mayo, 2019 .- Fernando Enseñat, candidato del PP al Parlamento por Fuerteventura, defiende una Sanidad digna para Fuerteventura. "No me olvido de que 15.000 majoreros salieron a la calle para reclamar una Sanidad más digna para nuestra isla y en poco o en nada hemos mejorado desde entonces", asegura Enseñat. Lo hice en mis dos años como parlamentario. Como ciudadano he luchado por nuestra Sanidad y quiero volver a ser parlamentario para dar voz a nuestros problemas, para que el Gobierno de Canarias respete los derechos de todos los majoreros”.





Para Fernando Enseñat el objetivo es claro: reclamar lo que nos corresponde como isla", asegura, "empezando por la finalización del Hospital General de Fuerteventura y el búnker de radioterapia".





Fernando Enseñat recuerda que esta legislatura será recordada como aquella en la que "no se ha puesto ni un sólo bloque en el Hospital, la legislatura de las promesas sin cumplir, en la que se han dejado de invertir 8 millones de euros".