Claudio Gutierrez ( PP ): “A mediados de mayo, el Cabildo aún no ha hecho público el cartel del Fuerteventura en Música”

El candidato por el PP a la Presidencia del Cabildo de Fuerteventura, Claudio Gutiérrez, lamenta que el cartel del Fuerteventura en Música aún "no sea haya difundido, ni si quiera quién es el cabeza de cartel y que el evento aún no tenga fecha", denuncia Gutiérrez. “Nos preocupa que en pleno mes de mayo, el Cabildo aún no haya anunciado el evento después de lo ocurrido el pasado año cuando el festival más icónico de Fuerteventura fue suspendido debido a la nefasta de gestión del grupo de gobierno”.