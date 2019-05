Cabildo destina 12.000 euros al programa de detección precoz del VIH de la Asociación Altihay Fuerteventura

El Cabildo de Fuerteventura ha firmado un convenio de colaboración con la Asociación Altihay Fuerteventura-Colectivo de lesbianas, gays, transexuales, bisexuales y simpatizantes de Canarias para el apoyo y ejecución del programa Educar en salud con la detección precoz del VIH, hepatitis C y sífilis en entornos no clínicos. El acto contó con la asistencia del presidente del Cabildo de Fuerteventura, Marcial Morales, la consejera insular de Bienestar Social, Rosa Delia Rodríguez, y el presidente de la Asociación Altihay Fuerteventura-Colectivo de lesbianas, gays, transexuales, bisexuales y simpatizantes de Canarias, José Manuel González Portillo.

El programa Educar en salud con la detección precoz del VIH, hepatitis C y sífilis en entornos no clínicos tiene por objeto la accesibilidad de la población de Fuerteventura más vulnerable a la prueba y determinar la prevalencia de la infección por VIH, hepatitis C y sífilis en la población diana de la Isla.